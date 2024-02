Fare rifornimento all’auto costa fino a 2 centesimi in più. I prezzi dei carburanti continuano infatti a salire su tutta la rete dei distributori italiani, con rialzi quotidiani sia sulla benzina che sul diesel. E anche oggi si registrano aumenti considerevoli.

Colpa – si legge sull’agenzia di stampa Reuters – soprattutto della crisi in Medio Oriente, con Israele che ha lanciato una serie di attacchi nel sud di Gaza dopo aver rifiutato la proposta di Hamas per cessare il fuoco. Le tensioni internazionali si fanno poi sentire sul mercato petrolifero e, a cascata, su quello dei carburanti, preoccupati da un possibile stop alle forniture.

Il Brent – benchmark di riferimento in Europa – viaggia ora sugli 81 dollari al barile ($/b), mentre il Wti – benchmark di riferimento in America – si aggira intorno ai 76 $/b. Le compagnie italiane rispondono perciò aumentando i prezzi raccomandati di benzina e diesel: Eni e Q1 di 1 centesimo, mentre Tamoil e IP di 2 centesimi.

Una signora fa rifornimento all'auto

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti di oggi pubblicati da Quotidiano Energia (QE) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,853 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,851 e 1,869 euro/litro (media no logo a 1,83 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,82 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,816 e 1,836 euro/litro (no logo a 1,8 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,988 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,934 e 2,072 euro/litro (no logo 1,885). La media del diesel è arrivata invece a 1,956 euro/litro, con i singoli player tra 1,9 e 2,040 euro/litro (no logo 1,854).

Il Gpl si muove infine tra 0,725 e 0,742 euro/litro (no logo 0,709), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,376 e 1,528 euro/kg (no logo 1,375).

Prezzi benzina e diesel (12 febbraio 2024)