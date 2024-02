A sorpresa Chrysler presenta la Halcyon, una concept molto bassa, con il muso a soli 10 cm da terra, portiere anteriori e posteriori con apertura a 90 gradi e un abitacolo privo di montante B.

L'obiettivo? Anticipare un'ipotetica auto del futuro, basata sulla nuova piattaforma STLA Large e connessa con l'uomo a livello tecnologico, grazie alla presenta dell'Intelligenza artificiale.

Base comune

Come anticipato, la piattaforma su cui è stata progettata la Chrysler Halcyon è la nuova STLA Large del Gruppo Stellantis. La configurazione di base è la stessa su cui sarà basata anche la prossima Dodge Charger Daytona elettrica.

Proprio come quest'ultima, infatti, anche la Halcyon, in base a quanto dichiarato dalla casa in questa prima fase, è dotata di un'architettura a 800 volt. La carrozzeria, poi, ha numerosi accorgimenti aerodinamici, tra cui un grande passaggio nella parte anteriore dove l'aria viene indirizzata attraverso la griglia e sopra il cofano.

Chrysler Halcyon concept

Autonoma al 100%

Abbiamo detto che la Halcyon è equipaggiata con l'Intelligenza artificiale. Secondo la casa, infatti, questa concept di grandi dimensioni è dotata della guida autonoma di livello 4, grazie al volante e alla pedaliera che possono rientrare completamente, consentendo al conducente di essere semplicemente un passeggero per il viaggio.

Chrysler Halcyon concept Chrysler Halcyon concept

A tal proposito, è disponibile tra le dotazioni anche una modalità di osservazione delle stelle che modifica l'opacità del vetro superiore e reclina il sedile per consentire di scrutare la volta celeste.

Nella parte anteriore c'è poi un grande schermo trasparente da montante a montante, mentre un head-up display tutto schermo è stato inserito per fornire informazioni a chi si trova all'interno, sia che stia guidando o meno. Ad alimentare il tutto, infine, c'è una batteria al litio-zolfo dalla capacità sconosciuta.

Chrysler Halcyon concept, gli interni

Chrysler parla della Halcyon dichiarando che questa concept fa ampio uso dell'intelligenza artificiale per un'esperienza di guida personalizzabile, in cui l'auto è in grado di "prepararsi" da sola per la guida, tenendo conto di tutto, dalle condizioni meteorologiche al calendario giornaliero (che è collegato all'auto).

La visione della Casa, a tal proposito, è quella di creare un legame legittimo e personale tra l'auto e il guidatore. Gli scanner biometrici, infatti, sono in grado di riconoscere la persona mentre si avvicina all'auto e, una volta entrati, l'auto può riprodurre suoni rilassanti e imposta tutto in base alle ultime preferenze.

Chris Feuell, CEO di Chrysler, ha commentato: