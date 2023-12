È giunto il momento di dire addio a due auto che hanno in qualche modo rimodellato il settore negli ultimi anni. Si tratta di veicoli totalmente diversi. Dal punto di vista del design e delle dimensioni, fino al posizionamento e ai risultati di vendita.

Cosa hanno in comune? Entrambi sono destinati a diventare vere e proprie icone dell'automotive. Ecco un rapido riassunto di come la Honda e dal Giappone e la Chrysler 300 dagli Stati Uniti hanno cambiato per sempre l'industria automobilistica.

Due opposti

La Chrysler 300 è un'enorme berlina alimentata da grandi motori a benzina. È la classica grande sedan per gli automobilisti del Nord America. Con i suoi 5.,044 mm o 198.6 pollici di lunghezza, questa Chrysler fa parte del segmento delle berline executive, contro vetture del calibro delle defunte Chevrolet Impala, Ford Taurus e Toyota Avalon, tra le tante.

D'altra parte, la Honda e è una B-Hatch o supermini elettrica concepita per il gusto degli automobilisti in Giappone e in Europa. È stata progettata con forme iconiche e un design retrò sia negli esterni che negli interni. La Honda e è il primo modello elettrico di massa del marchio, o almeno questo era il suo obiettivo.

Un salvavita

La berlina americana ha dato un tocco internazionale a Chrysler e le ha permesso di guardare al di fuori del Nord America. Infatti, la prima generazione della 300 (disponibile tra il 2004 e il 2010) utilizzava molti elementi della Mercedes Classe E W211. Chrysler faceva ormai parte del gruppo DaimlerChrysler. Nel 2011, il marchio ha introdotto un cambiamento, ufficialmente noto come seconda generazione, ma si trattava più che altro di un aggiornamento severo.

L'arrivo di Fiat nel gruppo Chrysler è stata l'occasione per espandere la presenza della Chrysler 300 a livello globale. Nel 2011, Lancia decise di effettuare il rebadge della 300 e di venderla in Europa come Lancia Thema. L'operazione fallì, poiché il marchio vendette appena 6.000 unità tra il 2011 e il 2014. In totale, come Chrysler e come Lancia, la 300 ha venduto circa 1,4 milioni di unità in quasi 20 anni.

La 300 non è mai stata una vettura molto venduta, ma alla fine è stata un salvagente per Chrysler.

Tanto iconica quanto impopolare

L'impatto della Honda e non riguarda il suo volume di vendite, ma la visibilità che ha datoalla casa giapponese nel mondo dei veicoli elettrici. Anche se le sue specifiche non hanno mai raggiunto gli standard del settore, la Honda e ha catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo design e al fatto che ha inserito Honda nel mercato delle auto elettriche.

La piccola Honda e non ha mai voluto scuotere il mondo dei veicoli elettrici. Ha sempre avuto un prezzo elevato e un'autonomia ridotta. Un grosso limite nella prima fase dell'era dell'elettrificazione.

I risultati sono abbastanza chiari: Honda ha venduto solo 12.500 unità di questa iconica utilitaria tra il 2020 e il novembre 2023. Il volume europeo ha rappresentato oltre l'80% del totale, e comunque Honda ha deciso di interromperne la commercializzazione. La Honda e:NY1 sarà il suo successore indiretto.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.