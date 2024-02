La Mercedes Classe A AMG come la conosciamo oggi tra qualche anno potrebbe non esistere più. Il brand, infatti, ha già confermato diverse volte in passato che la hatchback non vedrà la luce nella prossima generazione.

Per celebrare ancora una volta questo fortunato modello, nella versione più potente da 421 CV, la casa di Stoccarda presenta la Limited Edition, una versione molto speciale che sarà prodotta in un numero di esemplari non specificato al prezzo extra di 14.280 euro.

Per il verde Ring

La versione Limited Edition della Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ è stata progettata per accogliere sui modelli compatti della Stella a tre punte la vernice "AMG green hell magno". Se vi sembra familiare come tinta non siete sulla strada sbagliata, perché si tratta della stessa colorazione scelta per presentare nel 2016 la cattivissima AMG GT R.

Proprio come sulla sportiva da record, anche sulla compatta è stata abbinata a diversi dettagli gialli, inclusi i bordi dei cerchi in lega forgiati da 19 pollici dedicati e le diverse strisce presenti sulla parte bassa della carrozzeria e sul cofano anteriore e posteriore.

Insieme al giallo, sulla AMG A45 S Limited Edition vengono offerti di serie i pacchetti AMG Night Package I e II, oltre all'AMG Aerodynamics Package con il grande alettone posteriore.

Mercedes-AMG A 45 S Limited Edition, il posteriore

Interni d'autore

Il tema nero e giallo continua anche all'interno, dove i designer hanno scelto di ricoprire i poggiatesta con il logo "45 S", applicato anche ai tappetini. Sono presenti soglie laterali con marchio AMG, elementi in alluminio e rivestimenti in pelle sintetica. Insieme ai tanti dettagli, questo ricco allestimento è dotato, infine, anche del volante AMG in microfibra e pelle con cuciture gialle a contrasto.

Mercedes-AMG A 45 S Limited Edition, gli interni

Come la normale AMG A45 S, ovviamente anche la Limited Edition è dotata del motore a quattro cilindri più potente al mondo montato su un'auto di serie: il 2,0 litri realizzato a mano dai tecnici di Affalterbach da ben 421 CV, sufficienti per raggiungere i 100 km/h in 3,9 secondi.