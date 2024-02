Italia e Germania tornano a collaborare per disegnare le auto di domani. È stato annunciato oggi il nome del nuovo designer Audi, in carica dal 1° giugno 2024. Si tratta di Massimo Frascella, fresco dimissionario dal centro stile Jaguar-Land Rover, che dirigeva da anni, pronto a prendere il posto di Marc Lichte, il quale assumerà un nuovo ruolo all'interno del Gruppo.

A Ingolstadt torna così un designer italiano dopo Walter de Silva, responsabile dello stile dei quattro Anelli dal 2002, per diventare numero uno del centro stile del Gruppo Volkswagen fino al 2015.

Chi è chi

Nato Massa Carrara nel 1970 Frascella si è laureato nel 1997 allo Iaad (Istituto d'Arte Applicata e Design) di Torino, con specializzazione in "Transportation design" nel 1997. Entrato nel Centro Stile Bertone nel 2001 è approdato in Ford per poi passare nel 2005 in Kia. Nel 2011 il salto nel Gruppo Jaguar-Land Rover, nel quale è poi diventato chief designer.

Sotto la sua guida sono nate le novità più recenti delle Case inglesi, come le nuove generazioni di Land Rover Defender, Discovery e la famiglia della Range Rover (classica, Sport, Evoque e Velar). Modelli uniti da linee sinuose e semplici, a seguire la filosofia di Frascella "La semplicità è alla base del mio approccio al design, basato su progetti privi di elementi superflui e che non seguono le tendenze. Per questo ci affideremo a stilemi raffinati e senza tempo".

Land Rover Defender Range Rover

Il designer italiano sarà quindi chiamato a disegnare i prossimi modelli Audi che - stando a quanto sottolineato dal CEO della Casa Gernot Döllner - dovranno rendere immediatamente percepibile il motto "vorsprung durch technik" (all'avanguardia della tecnica). Auto che faranno sempre più ricorso all'elettrico e che in futuro saranno sempre tecnologiche.

Come detto Frascella succede a Marc Lichte, a capo del design Audi dal 2014 e "papà" dei numerosi modelli lanciati dalla Casa in questi 10 anni. Tra le sue ultime creazioni ci saranno la Q6 e-tron, anticipata da alcuni teaser qualche tempo fa e attesa al debutto nel corso del 2024 e la A6 e-tron.