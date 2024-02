Audi produce station wagon sportive da esattamente 30 anni, ovvero dal debutto della prima RS2 Avant nel 1994, progettata insieme a Porsche.

Dopo la presentazione della sportivissima RS 6 Avant GT, i vertici dell'azienda hanno spiegato che la casa non si fermerà presto e che l'impegno nella progettazione di modelli Avant ad alte prestazioni continuerà anche negli anni a venire. Ecco i dettagli.

Un futuro molto veloce

La conferma dell'intenzione di Audi di continuare lo sviluppo di station wagon molto veloci è emersa durante la presentazione dell'RS 6 GT, della quale trovate il nostro video in fondo all'articolo.

Nella conferenza relativa all'evento, in base a quanto dichiarato dai nostri colleghi di Motor1.com US, alla domanda dei giornalisti se ci sarà un futuro per le wagon veloci, il responsabile tecnico del progetto, Nils Fischer, ha risposto: "Direi proprio di sì, sicuramente".

Audi RS 6 Avant GT (2024)

Poco dopo anche Stephan Reil, responsabile della ricerca e dello sviluppo di Audi, ha confermato che la prossima RS 6 manterrà il motore a benzina, ma con l'aggiunta di un motore elettrico a supporto.

Quest'auto, in particolare, dovrebbe chiamarsi RS 7 Avant, per quanto strano possa sembrare, dato che la casa ha annunciato ormai alcuni mesi fa che i nomi dei modelli con numeri pari (A4 e A6 in primis) saranno destinati esclusivamente alle versioni a zero emissioni.

Audi A7 Avant, le ultime foto spia

Anche per la piccola

Oltre all'erede della RS 6 Avant, nei piani futuri della casa sarebbe prevista anche un'erede dell'attuale RS 4 Avant. Anche in questo caso dovrebbe chiamarsi RS 5 Avant e, come anticipato in passato dall'ex responsabile dello sviluppo di Audi Sport, Oliver Hoffmann, dovrebbe essere equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in.

Audi RS 4 Avant Competition Pack

E la concorrenza?

Proprio come Audi, anche la concorrenza non sta abbandonando il format delle station wagon sportive. BMW, infatti, ha tolto i veli dalla M3 Touring due anni fa e la gamma della casa molto presto di arricchirà anche della nuova M5 Touring. La grande station wagon bavarese, infatti, dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del 2024 con un V8 ibrido plug-in da oltre 700 CV di potenza.

Ma non è tutto. Anche in casa Mercedes, infine, la nuova E 63 AMG dovrebbe debuttare nel corso del 2024.

Il video della nuova Audi RS 6 GT