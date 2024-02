Rivian sta per svelare l'R2, il suo primo SUV "economico". L'azienda ha pubblicato un video che ci permette di dare una prima occhiata a questa novità che sarà lanciata il 7 marzo.

Nell'anticipazione vediamo solo il frontale, ma già è chiara l'impostazione simile a quella degli altri modelli dell'azienda.

Cosa sappiamo di questo SUV

Rivian ha fornito pochi dettagli sull'EV. Sappiamo che sarà più piccolo della R1S e più economico. Il CEO RJ Scaringe ha suggerito che potrebbe costare circa 45.000-50.000 dollari ovvero circa 42mila euro al cambio attuale.

L'idea è quella di competere con modelli come la Tesla Model Y, la Ford Mustang Mach-E, la Kia EV6 e la Hyundai Ioniq 5, ma prima di fare confronti è bene aspettare la scheda tecnica e il listino.

Il video teaser

A giudicare dalle immagini, la R2 non si discosta dal marchio di fabbrica Rivian. Presenta la barra luminosa che orizzontalmente copre tutto il frontale e i gruppi ottici sono a forma di stadio, quindi è facilmente identificabile anche di notte.

Il teaser mostra solo la parte anteriore della R2, quindi possiamo solo immaginare come sarà dietro e non ci aspettiamo grandi rivoluzioni.

Secondo Scaringe, la nuova R2 sarà il "momento Model 3" di Rivian e quindi l'azienda si sta preparando a soddisfare una grande domanda. E' per questo che ha investito 5 miliardi di dollari per costruire un nuovo impianto di produzione in Georgia (Stati Uniti).

Prima del 7 marzo è probabile che usciranno altre anticipazioni, quindi, continuate a seguirci per restare informati.