La gamma del SUV elettrico Lexus RZ si arricchisce della inedita versione a trazione anteriore, variante con singolo motore sull'avantreno, una potenza di 204 CV e un'autonomia omologata di 480 km.

Ancora non è stato ufficializzato il listino italiano della nuova Lexus RZ FWD, definito solo "più basso" della AWD, così come non è confermato il nome RZ 300e per distinguerla dall'integrale RZ 450e. Quello che è certo è che la commercializzazione della Lexus RZ FWD partirà nella seconda metà del 2024 in Italia.

Stessa qualità delle finiture

Il nuovo modello di accesso alla gamma Lexus RZ promette di mantenere le stesse qualità di guida e di finiture già viste sulla versione AWD lanciata quasi un anno fa, in particolare nella cura artigianale e nella filosofia di ospitalità "Omotenashi".

In pratica la Lexus RZ a trazione anteriore rinuncia all'eAxle posteriore e all'inverter della trazione integrale, ma mantiene lo stesso elettromotore anteriore e riduce così il peso a vuoto (non ancora ufficializzato).

Lexus RZ, la vista laterale

Col motore singolo la nuova Lexus sviluppa 204 CV (150 kW) con una coppia massima di 266 Nm e nel ciclo combinato WLTP raggiunge un'autonomia di 480 km con i cerchi da 18". Questa scende a 419 km quando l'auto viene equipaggiata con cerchi da 20".

Lexus RZ, gli interni

Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h della Lexus RZ FWD è di 8 secondi.

La prova su strada della Lexus RZ

A confronto con la RZ AWD

In attesa di conoscere il prezzo di listino della Lexus RZ a trazione anteriore, è già possibile fare un primo confronto sulla carta con la RZ a trazione integrale che, lo ricordiamo, parte da 75.500 euro.