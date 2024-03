Con più di 152.000 unità la Peugeot 2008 è stata tra le auto più vendute in Europa nel 2023. Successo merito di un mix di elementi come design personale, dimensioni giuste (è lunga 4,3 metri) e spazio a sufficienza per passeggeri e bagagli.

Una ricetta che è rimasta invariata con il restyling presentato circa un anno fa, che ha aggiornato qualche dettaglio senza modificare la sostanza. Specialmente per quanto riguarda gli interni, che analizziamo nel dettaglio qui di seguito.

Peugeot 2008, la plancia

Presentato nel 2012 a bordo della 208 l'iCockpit di Peugeot si è evoluto di modello in modello, mantenendo la stessa impostazione di sempre: strumentazione in alto, volante dal diametro ridotto e spostato in basso. Gli interni della 2008 non fanno naturalmente eccezione, con i due monitor affiancati a dominare la plancia. La strumentazione digitale sulle versioni top di gamma ha una diagonale da 10" e visualizzazione tridimensionale, resa da alcune informazioni proiettate su un vetro sistemato davanti al monitor. Sulla entry level invece è analogica con computer di bordo da 3,5". La posizione rialzata permette di avere le varie informazioni - comprese le mappe del navigatore - a portata di sguardo senza doverlo distogliere dalla strada. Motivo per il quale non è disponibile nemmeno come optional l'head up display.

Il monitor centrale da 10" è sempre di serie e con il restyling ha ricevuto corposi aggiornamenti dal punto di vista del software, più completo per quanto riguarda menù - alcuni dei quali richiedono numerosi tocchi per arrivarci - e informazioni. Le schermate si possono personalizzare a piacimento e la risposta al tocco è sempre fluida. Da qui (e solo da qui) si comanda anche il climatizzatore, cosa che costringe a uscire dalla schermata che si sta utilizzando. Android Auto e Apple CarPlay sono anche wireless.

Al di sotto sono presenti tasti fisici (chiamati Toggles Switches) e a sfioramento, i primi per funzioni primarie come quattro frecce, sbrinamento cristalli o bloccaggio/sbloccaggio porte, i secondi per richiamare al volo alcune schermate principali dell'infotainment.

Sul tunnel centrale è presente la piastra a induzione (non ventilata) per la ricarica wireless dello smartphone, un comodo supporto per il telefono integrato nel coperchio del vano di ricarica, due prese USB di tipo C e alcuni vani porta oggetti.

Peugeot 2008, la strumentazione digitale Peugeot 2008, il monitor centrale

Connettività

Con il restyling la Peugeot 2008 ha guadagnato gli aggiornamenti OTA, ma a tempo: se non si scaricano entro un termine bisogna recarsi in officina. La connessione permette anche di avere un assistente vocale - attivabile tramite il comando "Ok Peugeot" - per gestire climatizzazione e altri aspetti dell'auto.

Peugeot 2008 2023 Strumentazione digitale 10" (da allestimento Allure) Head Up Display No Monitor centrale 10" Mirroring Android Auto (Wireless)

Apple CarPlay (Wireless) OTA Si Assistente vocale Si

Peugeot 2008, qualità e materiali

Parte alta e centrale degli interni della Peugeot 2008 sono rivestiti da materiali morbidi e in alcune parti hanno una trama che ricorda quella della fibra di carbonio. Nelle parti più basse invece ci sono plastiche rigida, che offrono comunque un buon feeling e non particolarmente "croccanti". La qualità generale è buona, anche se alcuni accoppiamenti sono migliorabili.

Peugeot 2008, il volante Peugeot 2008, le prese USB posteriori

Peugeot 2008, lo spazio

Partiamo dal bagagliaio della Peugeot 2008 che, che con i suoi 434 litri è tra i migliori della categoria e non perde nemmeno un litro nella versione elettrica. Il piano di carico è regolabile su due differenti altezze e se messo nella posizione più in alto, una volta reclinati gli schienali (con schema 60:40) si ottiene un pavimento perfettamente piatto.

Peugeot 2008, il bagagliaio Peugeot 2008, i sedili posteriori

I passeggeri posteriori, anche i più alti, non hanno problemi di spazio in lunghezza e altezza, anche se l'andamento svasato del padiglione fa sfiorare il tetto di lato. I problemi si hanno in larghezza: in tre, anche se non particolarmente corpulenti, non si sta particolarmente comodi. Chi siede in mezzo però ha a disposizione seduta e schienali piatti e non deve fare i conti con un tunnel centrale particolarmente ingombrante. Ci sono poi due prese USB ma nessuna bocchetta dell'aria.

Peugeot 2008 2024, la prova completa in video