Gli ordini della nuova Skoda Kodiaq sono ufficialmente aperti. Dopo l'ammiraglia Superb e l'Octavia restyling, anche il nuovo grande SUV ceco è disponibile in Italia, con motorizzazioni benzina (solo mild hybrid) e diesel (anche a trazione integrale) e solo con cambio automatico DSG con prezzi a partire da 40.700 euro

Disponibile fin da subito anche in configurazione a 7 posti senza sovrapprezzo, nel corso dell'anno arriverà anche in versione ibrida plug-in che, stando a quanto comunicato dalla Casa, dovrebbe poter percorrere fino a 100 km in modalità full electric.

Skoda Kodiaq 2024, prezzi e allestimenti

La Skoda Kodiaq 2024 è disponibile in tre allestimenti: Selection, Executive e Style.

La versione di ingresso Selection offre di serie cerchi in lega da 18", strumentazione digitale da 10,4 pollici, infotainment con schermo da 10 pollici, climatizzatore automatico trizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera e un corposo comparto di assistenti alla guida, che spaziano dal cruise control adattivo e predittivo fino all'assistente alle svolte e alle immissioni.

La Skoda Kodiaq Executive aggiunge il sistema di infotainment con schermo da 13 pollici con navigatore satellitare, la vernice metallizzata e la possibilità di avere, senza sovrapprezzo, i 7 posti.

Al vertice della gamma, infine, si posizionata la versione top di gamma Style (disponibile anche a 7 posti) che aggiunge ancora i fari anteriori a LED con tecnologia Matrix abbinati alla calandra illuminata, i cerchi in lega da 19", il baule elettrico, il sistema keyless e il sedile guida a regolazione elettrica e con memorie.

A livello di motorizzazioni sono disponibili il 1.5 TSI turbo benzina da 150 CV con tecnologia mild hybrid e il 2.0 TDI diesel da 150 CV o 193 CV, tutti offerti in abbinamento esclusivamente con il cambio automatico DSG a 7 rapporti e il diesel più potente anche con la trazione integrale.

Skoda Kodiaq 2024, i prezzi

Allestimento Motore Cambio Prezzo Skoda Kodiaq Selection 1.5 TSI DSG 150 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 40.700 euro Skoda Kodiaq Executive (anche 7 posti) 1.5 TSI DSG 150 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 41.300 euro Skoda Kodiaq Style (anche 7 posti) 1.5 TSI DSG 150 CV mild hybrid DSG 7 rapporti 43.850 euro Skoda Kodiaq Selection 2.0 TDI DSG 150 CV DSG 7 rapporti 44.900 euro Skoda Kodiaq Executive (anche 7 posti) 2.0 TDI DSG 150 CV DSG 7 rapporti 45.500 euro Skoda Kodiaq Style (anche 7 posti) 2.0 TDI DSG 150 CV DSG 7 rapporti 48.050 euro Skoda Kodiaq Selection 2.0 TDI DSG 193 CV 4x4 DSG 7 rapporti 49.400 euro Skoda Kodiaq Executive (anche 7 posti) 2.0 TDI DSG 193 CV 4x4 DSG 7 rapporti 50.000 euro Skoda Kodiaq Style (anche 7 posti) 2.0 TDI DSG 193 CV 4x4 DSG 7 rapporti 52.550 euro

La nuova Skoda Kodiaq vista dal vivo