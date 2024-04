Italia-Germania non è solo un classico nel mondo del calcio, ma anche in quello dell’auto. Le due principali rappresentanti sono l’Alfa Romeo Giulia e la BMW Serie 3, le due berline premium che condividono tanto in termini di filosofia e target di pubblico.

Mettiamole quindi a confronto, analizzando ogni singolo aspetto, dal look fino ai prezzi, passando per gli interni e le motorizzazioni.

Esterni

Le linee di Giulia e Serie 3 sono piuttosto agli estremi. Morbide quelle dell’Alfa Romeo, più tese e affilate quelle della BMW, anche se entrambe sono state riviste nei rispettivi restyling. Infatti, la Giulia può contare su nuovi proiettori LED (condivisi con la Stelvio) con tre elementi a goccia, mentre la Serie 3 ha una grafica più spigolosa e degli inserti nei paraurti più elaborati.

Alfa Romeo Giulia BMW Serie 3

Naturalmente, lo stile cambia parecchio a seconda dell’allestimento scelto. Se si ricerca la massima sportività (anche in termini di prestazioni), conviene guardare la Quadrifoglio e le M3, riconoscibili per una carrozzeria più aggressiva, per una dotazione esclusiva e per un sound corposo capace di far innamorare ogni appassionato.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Alfa Romeo Giulia 4,64 metri 1,86 metri 1,44 metri 2,82 metri BMW Serie 3 4,71 metri 1,83 metri 1,44 metri 2,85 metri

Interni

Una delle novità più importanti del restyling della Giulia avvenuto nel 2022 è senza dubbio il quadro strumenti digitale da 12,3” integrato all’interno del cruscotto a forma di binocolo. Da qui si possono visualizzare varie informazioni sulla guida e personalizzare le varie grafiche. Confermato (e rinnovato nella grafica) l’infotainment e il relativo display centrale da 8,8”.

Per il resto, a bordo dell’Alfa Romeo si trovano rivestimenti e modanature curate, disponibili in varie colorazioni e materiali.

Alfa Romeo Giulia, gli interni BMW Serie 3, gli interni

Per quanto riguarda la BMW, la berlina bavarese è dotata di un quadro strumenti da 12,3” e di uno schermo dell’infotainment da 14,9” integrati in un unico pannello curvo e rivolto verso il guidatore. Il cambio è azionato da un “grilletto” e non dalla classica leva, mentre la scelta dei rivestimenti e dei materiali è davvero ampia, soprattutto se si attinge al catalogo di personalizzazioni BMW Individual.

Nonostante la differenza in termini di dimensioni esterne, il bagagliaio delle due berline è simile, con una capacità minima di 480 litri (375 litri nelle Serie 3 ibride plug-in).

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min) Alfa Romeo Giulia 12,3" 8,8" 480 litri BMW Serie 3 12,3" 14,9" 480 litri

Motori

La gamma della Giulia è composta unicamente da motori a benzina e diesel non elettrificati. Tra i primi troviamo la 2.0 turbo 4 cilindri da 280 CV, mentre le versioni a gasolio sono due – da 160 e 211 CV -, entrambe alimentate da un 2,2 litri. Il top di gamma è la Quadrifoglio col 2.9 V6 (ovviamente a benzina) da 520 CV e uno scatto 0-100 km/h di 3,9 secondi.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio BMW M3 CS

Più variegato il listino della BMW Serie 3. La berlina tedesca spazia dalle varianti a benzina da 156, 184 e 245 CV – oltre alle M3 col 3.0 sei cilindri in linea da 480 CV, M3 Competition da 510 CV e M3 CS da 550 CV – a quelle diesel mild hybrid col 2.0 da 150 e 190 CV e il 3.0 sei cilindri da 286 CV e 340 CV.

Presenti anche la M340i xDrive mild hybrid a benzina da 374 CV e le ibride plug-in a benzina da 204 e 292 CV, entrambe spinte dal 2.0 turbo a 4 cilindri dei modelli non elettrificati.

Modello Benzina Diesel Plug-in Alfa Romeo Giulia 2.0 280 CV 2.9 V6 520 CV 2.2 160 CV 2.2 210 CV n.d. BMW Serie 3 2.0 156 CV 2.0 184 CV 2.0 245 CV 3.0 374 CV MHEV 3.0 480 CV 3.0 510 CV 3.0 550 CV 2.0 150 CV MHEV 2.0 190 CV MHEV 3.0 286 CV MHEV 3.0 340 CV MHEV 2.0 204 CV 2.0 292 CV

Prezzi

I prezzi della Giulia partono dai 49.850 euro della Sprint col 2.2 turbodiesel da 160 CV e toccano i 95.700 euro per la Quadrifoglio. Già nella Sprint sono inclusi i fari LED, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con la retrocamera, i cerchi in lega da 18” e tutta la strumentazione digitale.

Passando alla Serie 3, il listino attacca dai 46.900 euro della 318i a benzina da 156 CV fino ai 165.000 euro della M3 CS. Nella 318i troviamo i fari LED, i cerchi in lega da 17”, quadro strumenti digitale e infotainment e i sensori anteriori e posteriori. Sia l’Alfa Romeo che la BMW hanno di serie il cambio automatico a 8 rapporti.