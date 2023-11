La nuova Alfa Romeo Giulia verrà presentata nel 2025, sarà elettrica al 100% e avrà una potenza fino a 1.000 CV e un design meno tradizionale rispetto alla berlina di oggi.

Queste sono alcune delle anticipazioni fornite negli ultim imesi dal CEO Jean-Philippe Imparato, ma sappiamo davvero quali saranno le forme definitive della Giulia di terza generazione, la prima esclusivamente elettrica?

Per rispondere a questa non facile domanda abbiamo voluto realizzare un render esclusivo della nuova Alfa Romeo Giulia, partendo dalle tante indiscrezioni che la descrivono come una filante e sportiva hatchback-wagon. Scopriamone assieme lo stile e raccogliamo tutte le info disponibili su motori, potenze e autonomia.

Una cinque porte lunga, bassa e sportiva

Per il render della nuova Alfa Romeo Giulia abbiamo scelto una carrozzeria a cinque porte lunga, bassa e filante a metà strada tra un crossover e una wagon, qualcosa di simile a quanto già proposto da Stellantis per le Peugeot 408 e Citroen C5 X.

In realtà la Giulia elettrica parte da questa impostazione di base, sfruttando la nuova piattaforma STLA Large, ma prende la strada dell'originalità e della sportività con soluzioni stilistiche inedite che la distinguono nettamente dai citati modelli francesi.

Alfa Romeo Giulia (2025), il render di Motor1.com nella vista anteriore

In particolare il frontale delle nuova Giulia si caratterizza per lo scudetto "pieno" a forma di diamante con il logo del Biscione asimmetrico, le sottili luci diurne orizzontali in alto e i gruppi ottici principali disposti verticalmente alle estremità del paraurti e con due lampade ciascuno.

L'anteriore piatto, ma più appuntito rispetto alla nuova Stelvio, si completa poi con un cofano motore sagomato a "Y" come sulla 33 Stradale. La fiancata è liscia e senza nervature, ancor più "pulita" della Peugeot 408 e con maniglie elettriche a scomparsa.

Stile inedito per la coda

Nella vista posteriore si possono notare le linee spioventi del montante e del lunotto che mescolano forme tondeggianti e squadrate. I gruppi ottici a LED formano una linea luminosa continua sul portellone e separano visivamente la parte superiore più arrotondata da quella inferiore più piatta e verticale.

Alfa Romeo Giulia (2025), il render di Motor1.com nella vista posteriore

Gli stessi fari si piegano verso il basso accennando un triangolo, come a evolvere la firma luminosa dell'attuale Giulia. Al centro dello specchio di coda non c'è più il logo rotondo della Casa italiana, ma solo una scritta Alfa Romeo in corsivo. La parte inferiore, con tanto di estrattore, è più squadrata.

Da 350 a 1.000 CV

Arriviamo ora alla meccanica, la parte ancora avvolta da qualche mistero. Tra le poche certezze disponibili c'è il fatto che la nuova Alfa Romeo è progettata sulla piattaforma STLA Large, quella derivata dalla Giorgio e pensata per le elettriche Stellantis con architettura a 800 volt e autonomia fino a 800 km.

La nuova Giulia elettrica del 2025 è strettamente imparentata con la Maserati GranTurismo Folgore e come quest'ultima può arrivare a montare tre motori elettrici, due dietro e uno davanti. Spazio quindi alla trazione integrale, ma anche a una possibile Giulia elettrica a trazione posteriore.

Maserati GranTurismo Folgore, il dettaglio di un motore elettrico

Sono tre i livelli di potenza previsti per la nuova Giulia, dai 350 CV della versione di accesso alla gamma (forse a trazione posteriore) ai quasi 800 CV della Veloce con trazione integrale, per finire con la Quadrifoglio a tre motori da circa 1.000 CV e 2 secondi per lo 0-100.

La produzione della nuova Giulia è prevista nello stabilimento Stellantis di Cassino situato nel comune Piedimonte San Germano (FR), lo stesso in cui oggi vengono assemblate Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale.