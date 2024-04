Il brand cinese Zeekr festeggia al Salone di Pechino 2024, in scena dal 25 aprile al 4 maggio, il suo terzo compleanno, presentando diverse novità. Tra queste lo Zeekr Mix, ovvero un veicolo multifunzione innovativo costruito su una nuova piattaforma: la SEA-M.

Un van per molte applicazioni

Il nuovo Zeekr Mix è un piccolo van con powertrain 100% elettrico, lungo 4,70 metri e con un passo di 3 metri esatti. Tra le caratteristiche uniche di questo nuovo progetto ci sono, per esempio, ben 4 porte scorrevoli, sia anteriori che posteriori, e dei sedili girevoli di 270 gradi.

Zeekr Mix 2024

In base a quanto dichiarato dall'azienda, questo nuovo piccolo van è in grado di offrire uno spazio interno "impareggiabile" simile a quello di un salotto, grazie anche al passo piuttosto grande di 3 metri e a diverse soluzioni flessibili per modificare la disposizione interna dell'abitacolo.

Tutte queste caratteristiche dovrebbero renderlo adatto a vari tipi di applicazioni commerciali, tra cui i robotaxi e il noleggio con conducente tradizionale, grazie anche a un diametro di sterzata inferiore ai 5 metri, che dovrebbe renderlo particolarmente comodo da guidare in ambiente urbano.

Zeekr Mix 2024, l'abitacolo

C'è anche il resto della gamma

Oltre allo Zeekr Mix, l'azienda cinese espone al Salone di Pechino 2024 anche tutto il resto della propria gamma, tra cui la Zeekr X, la Zeekr 001, la Zeekr 001 FR, la Zeekr 007, la Zeekr 009 e la Zeekr 009 Grand, quest'ultima una nuova monovolume di lusso a quattro posti.

Zeekr 009 Grand

Nel corso degli ultimi mesi del 2023 e dei primi mesi del 2024, Zeekr ha aperto diversi store in stile Apple in molti Paesi del Nord Europa. Non è ancora chiaro quando il brand arriverà anche in Italia e con quali auto tra quelle presenti al Salone di Pechino 2024.