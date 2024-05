Se i nuovi ecoincentivi statali sono attesi per la seconda metà di maggio, ci sono automobili che consentono subito risparmi e riduzione delle emissioni: è il caso della cinese DFSK, distribuita in Italia da China Car Company di Prato, che promuove i modelli Glory 500, Glory 580 e Glory IX5 includendo gratuitamente l'impianto GPL fino al 30 giugno 2024.

Il Glory 500 è un crossover compatto disponibile in versione standard con cambio manuale a 17.988 euro o automatico a 19.988 euro, oppure in allestimento luxury con cambio automatico a 21.988 euro.

il Glory 580, adatto alle famiglie grazie ai 7 posti, ha invece un prezzo di 26.988 euro per la versione con cambio automatico, mentre il Glory IX5 è un SUV sportivo con tetto profilato e interni in ecopelle, ed è il modello più avanzato della gamma, al costo di 29.988 euro.

Il motore utilizzato è un benzina 4 cilindri da 1.498 cc euro 6 sovralimentato, con diversi livelli di potenza; a questo si aggiunge l’impianto GPL offerto in collaborazione con l'italiana Landi Renzo. L'impianto e altri servizi come l'installazione e il collaudo sono inclusi nel prezzo indicato; bisogna quindi aggiungere solo 488 euro se si desidera la vernice metallizzata.

Questa offerta è valida solo presso concessionari ufficiali DFSK aderenti e include l'IVA, escludendo IPT e spese di messa su strada; la rete ufficiale garantisce anche una garanzia di 5 anni o 100.000 km.

Vantaggi

La doppia alimentazione benzina e GPL non solo riduce i costi di esercizio grazie alla maggiore economia di carburante, ma offre anche vantaggi fiscali come esenzioni o riduzioni del bollo auto e l'accesso libero nelle zone a traffico limitato, a seconda delle zone; in più, la riduzione delle emissioni contribuisce a un impatto ambientale minore. In rapporto alla categoria, la Glory prodotta dalla cinese DFSK ha anche un prezzo di partenza competitivo, con 5 anni di garanzia.

Svantaggi

L'offerta è limitata ai concessionari aderenti, con una rete di vendita in crescita ma al momento non ancora capillare; questo vale sia per l’offerta, sia per la garanzia.

In sintesi