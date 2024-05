Dopo 10 anni di produzione la Caterham Seven 485, l'ultima con il motore aspirato, sta per dirci addio definitivamente. Per l'occasione il produttore britannico ha presentato le versioni speciali 485 Final Edition e 485 CSR Final Edition per il mercato europeo.

Saranno disponibili in sole 85 unità, 60 della prima e 25 della seconda, con dotazioni uniche e colorazioni dedicate. Scopriamo tutti i dettagli.

Due sportive molto speciali

Per descrivere le ultime due Caterham per il mercato Europeo iniziamo prima di tutto dalla meccanica. Sotto al cofano delle due Final Edition, infatti, trova posto l'ormai collaudato 2.0 4 cilindri aspirato Ford Duratec (lo stesso che equipaggiava per esempio la Mazda MX-5 NC 2.0), abbinato a un cambio manuale a 5 marce, in grado di sviluppare fino a 228 CV e 205 Nm di coppia e in grado di "girare" in alto fino a 8.500 giri/min.

Si tratta di numeri che permettono alle due sportive, pesanti solo 560 kg e 605 kg, di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi e di correre fino a una velocità massima di 224 km/h.

Caterham Seven 485 Final Edition Caterham Seven 485 Final Edition, il cruscotto Caterham Seven 485 Final Edition, la targhetta numerata

Uniche anche dentro e fuori

Passando alla dotazione estetica, ciascuna delle Caterham Seven 485 Final Edition prevede una serie di accessori unici nel loro genere.

Negli interni, per esempio, trovano posto dei sedili sportivi in pelle nera Hex Black, abbinati a rivestimenti in Alcantara e pelle nera con ricamo Final Edition per il cruscotto in fibra di carbonio, dotato tra l'altro anche di una targhetta numerata.

Caterham Seven 485 Final Edition

Come abbiamo detto saranno disponibili solo 85 esemplari della Caterham 485 Final Edition e 485 CSR Final Edition, che sarà ordinabile con prezzi a partire da 67.495 euro, IVA esclusa.