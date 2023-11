In un'auto la leggerezza è quasi sempre sinonimo di sportività o di consumi ridotti, ma anche di essenziale vettura da città che rinuncia a pesanti e a volte superflue dotazioni aggiuntive.

Nei listini di oggi è però sempre più difficile trovare auto leggere, complice l'ormai pervasiva presenza di sistemi di elettrificazione e relative batterie di trazione o di sistemi mild hybrid, oltre che di numerosi sistemi di sicurezza obbligatori e opzionali che aggiungono chilogrammi alle vetture.

Questo continua crescita del peso delle auto porta alcuni Paesi europei a imporre già sovrattasse per le auto più pesanti o a valutare un sistema impositivo basato proprio sulla massa. Anche per questo abbiamo deciso di stilare una classifica delle auto più leggere in vendita in Europa, suddivisa in una prima classifica per auto di produzione in grande serie e una seconda classifica riservata a quelle costruite in piccola serie. Scoprite con noi le auto "peso piuma"!

Le auto di grande serie

1. Suzuki Ignis - 935 kg

2. Renault Twingo - 940 kg

3. Mitsubishi Space Star - 940 kg

4. Suzuki Swift - 965 kg

5. Kia Picanto - 978 kg

Le auto di piccola serie

Suzuki Ignis - 935 kg

La campionessa delle auto leggere prodotte in grande serie e vendute in Europa è oggi la Suzuki Ignis, in particolare la Suzuki Ignis Hybrid 2WD in allestimento base Top che ha un peso a vuoto EU (tutti i liquidi a livello, serbatoio carburante pieno al 90% e guidatore di 75 kg) di appena 935 kg.

Suzuki Ignis

La piccola giapponese con motore 1.2 mild hybrid da 83 CV, trazione anteriore e cambio manuale 5 marce ha una velocità massima di 165 km/h, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 14 secondi e un consumo medio di 5,0 l/100 km.

Renault Twingo - 940 kg

Anche se è arrivata ormai a fine carriera, la Renault Twingo è ancora venduta nelle concessionarie della Casa francese in esaurimento scorte e con la versione base Renault Twingo 1.0 SCE 65 ferma la bilancia a 940 kg, cinque chili in più rispetto alla Ignis.

Renault Twingo

In questo caso il motore è il 1.0 tre cilindri da 65 CV che dà la trazione alle ruote posteriori con un cambio manuale a 5 rapporti. La velocità massima è di 158 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di 15,1 secondi. Il consumo combinato WLTP è pari a 5,1 l/100 km.

Mitsubishi Space Star - 940 kg

Non molto conosciuta nel Vecchio Continente, ma a pari merito con la Twingo sulla bilancia, è la Mitsubishi Space Star che nella versione base 1.2 arriva a sua volta a 940 kg.

Mitsubishi Space Star

Parliamo della compatta 5 porte con motore 1.2 benzina da 71 abbinato a trazione anteriore e cambio manuale a 5 rapporti. La velocità massima è di 167 km/h e il tempo per lo scatto 0-100 è di 14,1 secondi. Il consumo medio è pari a 5,0 l/100 km.

Suzuki Swift - 965 kg

Di poco più pesante, 965 kg, è la Suzuki Swift che mette in campo il motore 1.2 mild hybrid da 83 CV, la trazione anteriore e l'immancabile cambio manuale 5 marce.

Suzuki Swift

La compatta 5 porte nipponica dichiara così una velocità massima di 175 km/h e un'accelerazione 0-100 in 12 secondi netti. Sono le prestazioni migliori di questa "Top 5", così come risulta vincitrice nei consumi combinati: 4,7 l/100 km.

Kia Picanto - 978 kg

Tra giapponesi e francesi ultraleggere c'è spazio anche per una sudcoreana come la Kia Picanto che nella sua variante base con motore 1.0 DPi da 67 CV pesa 978 kg.

Kia Picanto

La trazione è anteriore, il cambio è un manuale 5 marce, la velocità di punta arriva a 161 km/h e l'accelerazione 0-100 km/h è pari a 14,6 secondi. Il consumo combinato WLTP è di 5,0 l/100 km.

Caterham Seven – 440 kg

La regina della dieta automobilistica per la auto prodotte in piccola serie è oggi la Caterham Seven che con la versione di accesso alla gamma 170 fa segnare sulla bilancia appena 440 kg. Per la semi artigianale sportiva inglese, così come per tutte le sue simili presenti in questa classifica, non è facile capire se il peso a vuoto dichiarato è quello con conducente (UE) o senza conducente (DIN), ma in questo caso si tratta della seconda ipotesi.

Caterham Seven 170 R

Con questo peso ridottissimo e il motore 660 cc turbo Suzuki da 84 CV, la Caterham Seven 170 vanta una velocità massima di 170 km/h, un'accelerazione 0-100 in 6,9 secondi e un consumo combinato di 4,8 l/100 km.

BAC Mono – 555 kg

In questa classifica delle auto ultraleggere, quasi tutte di origine britannica, c'è spazio anche per la monoposto BAC Mono che tocca appena i 580 kg.

BAC Mono

Questa massa ridottissima, unita al motore 2.5 aspirato da 309 CV, permette alla BAC Mono di arrivare a 273 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi.

Ariel Atom – 595 kg

Sulla Ariel Atom i posti sono due, anche se un po' stretti e la quasi totale assenza di carrozzeria sul telaio tubolare porta il peso a vuoto a quota 595 kg.

Ariel Atom

Il motore 2.0 turbo di Honda sviluppa 320 CV e porta la Atom a 260 km/h permettendole di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

Ariel Nomad – 670 kg

La piccola azienda del Somerset propone anche un altro modello leggerissimo, ma dedicato soprattutto al fuoristrada. Parliamo della Ariel Nomad che sfrutta il principio costruttivo minimalista della Atom, ma con gabbia di sicurezza integrale, assetto e ruote offroad e un peso di 670 kg.

Ariel Nomad

Il motore è il 2.4 Honda da 238 CV e la velocità massima è di 201 km/h. Per toccare i 100 km/h da fermo impiega 3,4 secondi.

Spartan - 680 kg

A chiudere questa graduatoria ci pensa la sorprendente Spartan, la barchetta australiana con telaio tubolare e carrozzeria in fibra di carbonio che pesa appena 680 kg nella versione "base".

Spartan

Il motore posteriore di questa biposto è il 2.4 Honda da 275 CV e la trazione è posteriore attraverso un cambio manuale 6 marce, con una velocità massima di 280 km/h. L'accelerazione 0-100 è in questo caso una "pratica" da 3,3 secondi.