Le auto moderne hanno un problema di peso e questo è un dato che riguarda solamente certi modelli giganti prodotti negli Stati Uniti, ma anche le nuove vetture europee che mettono sulla bilancia massicce carrozzerie da SUV, sistemi di sicurezza e ADAS evoluti, oltre a batterie sempre più grandi e pesanti.

Con il diffondersi dell'auto elettrica il problema si è ulteriormente aggravato e oggi è facile guidare anche SUV compatti che segnano sulla bilancia anche 2 tonnellate di peso.

Questa sorta di "obesità" dell'auto, al momento mitigata solo dall'utilizzo di parti in alluminio e fibra di carbonio, diventa ancora più evidente quando osserviamo le ultime ammiraglie e i SUV più grandi in vendita in Europa che si avvicinano ormai alle 3 tonnellate.

Scopriamo assieme la classifica di peso di questi "pachidermi" delle strade europee.

Cosa significa il peso a vuoto?

Rolls-Royce Spectre - 2.965 kg

La Rolls-Royce Spectre è la prima elettrica del nobile marchio britannico e ancor prima delle consegne ai clienti previste tra fine 2023 e inizio 2024 si presenta come l'auto più pesante del mercato europeo.

Rolls-Royce Spectre

I suoi 2.965 kg di peso a vuoto superano infatti tutti i record precedenti e questo nonostante la piattaforma spaceframe in alluminio Architecture of Luxury. A incidere sul peso complessivo è anche la batteria da 102 kWh netti che da sola segna 700 kg sulla bilancia.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Rolls-Royce Spectre 2.965 kg 584 CV 5,07 kg/CV

Cadillac Escalade - 2.906 kg

La Cadillac Escalade è uno dei pochi maxi SUV americani venduti in diversi Paesi europei ed è storicamente una delle auto più pesanti sul mercato. Con i suoi 5,76 metri di lunghezza la Escalade di quinta generazione in versione ESV a passo lungo conferma la tradizione e arriva a pesare 2.906 kg nella motorizzazione 6.2 V8 benzina da 691 CV della Escalade-V.

Cadillac Escalade

Nessuna elettrificazione quindi per questa Escalade che mette sulla bilancia l'acciaio della scocca allungata, il motore V8, la trasmissione automatica a 10 rapporti e i 7 posti. Buono il rapporto peso/potenza.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Cadillac Escalade-V ESV 2.906 kg 691 CV 4,20 kg/CV

Mercedes-Benz EQS SUV - 2.845 kg

La prima tedesca di questa classifica dei pesi massimi è la Mercedes EQS SUV, l'elettrica più grande e pesante della Stella che nell'allestimento EQS 580 4MATIC AMG Line arriva a toccare i 2.845 kg.

Mercedes EQS SUV

Lungo 5,12 metri e con 5 o 7 posti, il grande SUV elettrico di Mercedes ha due motori elettrici per 544 CV e una batteria da 108,4 kWh netti. L'ancora più potente e lussuosa Mercedes-Maybach EQS SUV 680 4MATIC non ha ancora dichiarato ufficialmente il suo peso, ma si stima che possa superare anche lei i 2.900 kg.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC AMG Line 2.845 kg 544 CV 5,22 kg/CV

Ineos Grenadier - 2.828 kg

La Ineos Grenadier nasce come un fuoristrada duro e puro, un mezzo da lavoro che fa della robustezza e delle capacità offroad i suoi punti di forza. Risulta quindi difficile chiedere alla Greanadier di essere anche leggera, come dimostrano i 2.828 kg della Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition Diesel.

Ineos Grenadier

Il fuoristrada britannico a 5 porte e 5 posti è anche l'unico di questa classifica senza monoscocca portante, ma con telaio a longheroni e carrozzeria collegata sopra, come nella tradizione del segmento offroad. Il motore 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea di BMW ha 249 CV e rende la Grenadier l'auto in classifica col peggiore rapporto peso/potenza.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition Diesel 2.828 kg 249 CV 11,35 kg/CV

Mercedes-Maybach GLS - 2.815 kg

C'è un'altra Mercedes in questa classifica di pesi massimi ed è la Mercedes GLS. Nella gamma del maxi SUV tedesco il record è della Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Mild hybrid, quella dotata del motore 4.0 V8 biturbo elettrificato che arriva a segnare 2.815 kg.

Mercedes-Maybach GLS 600

La 7 posti extra lusso è lunga 5,21 metri e ha una potenza combinata di 557+22 CV, quattro ruote motrici e un cambio automatico 9G-Tronic.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Mild hybrid 2.815 kg 557 CV 5,05 kg/CV

Volvo EX90 - 2.811 kg

Ecco un'altra elettrica in classifica, ma questa volta è svedese. Parliamo della Volvo EX90 in versione Twin Motor, grande SUV a batteria a 7 posti che arriva a 2.811 kg.

Volvo EX90

Il peso è uguale sia per la versione Twin Motor (408 CV) che per la Twin Motor Performance (517 CV), così come l'identica presenza di due motori elettrici e di una batteria CATL da 107 kWh netti.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Volvo EX90 Twin Motor 2.811 kg 408 CV 6,88 kg/CV

Range Rover - 2.810 kg

Un'autentica "gigantessa" della strada è la Range Rover, storica fuoristrada/SUV di lusso dedicata al massimo comfort anche sulle strade peggiori. La quinta generazione arriva a pesare anche 2.810 kg nel caso della Range Rover Autobiography P550e PHEV AWD che è ibrida plug-in.

Range Rover

La raffinata britannica a 5 posti lunga 5,05 metri ibrida ricaricabile alla spina sfrutta il 3.0 biturbo benzina 6 cilindri in linea e un motore elettrico per arrivare a sprigionare 550 CV sulle quattro ruote motrici comandate da un cambio automatico 8 marce. La batteria di trazione è da 31,8 kWh utilizzabili.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Range Rover Autobiography P550e PHEV AWD 2.810 kg 550 CV 5,10 kg/CV

Rolls-Royce Cullinan - 2.785 kg

Altro SUV e altro colosso della strada inglese. In questo caso si tratta della Rolls-Royce Cullinan Black Badge, maestoso SUV fuoristrada lungo 5,34 metri e pesante 2.785 kg.

Rolls-Royce Cullinan

Qui non manca nessun dettaglio richiesto a un'auto della categoria extralusso, compreso il motore 6.7 V12 biturbo da 600 CV. Anche qui nessuna forma di elettrificazione.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2.785 kg 600 CV 4,64 kg/CV

BMW i7 - 2.770 kg

BMW non poteva rimanere fuori da questa graduatoria "pesante" e infatti ci entra a buon diritto con la nuovissima BMW i7 e in particolare con la sportiva i7 M70 xDrive che raggiunge i 2.770 kg nonostante l'architettura CLAR in acciaio, alluminio e fibra di carbonio.

BMW i7

Parliamo dell'ammiraglia elettrica della Casa bavarese che nella sua versione top sfrutta due motori elettrici e una batteria da 101,7 kWh netti per scaricare sulle quattro ruote la bellezza di 660 CV. Il rapporto peso potenza di 4,19 kg/CV è il migliore di questa classifica.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza BMW i7 M70 xDrive 2.770 kg 660 CV 4,19 kg/CV

Audi SQ8 e-tron - 2.725 kg

A chiudere questa Top 10 delle auto più pesanti ci pensa l'Audi SQ8 e-tron che è anche la più compatta del gruppo con i suoi 4,91 metri di lunghezza, ma arriva comunque a pesare 2.725 kg.

Audi SQ8 e-tron

Il SUV elettrico tedesco a 5 posti mette su strada tre motori elettrici e una batteria da 106 kWh di capacità effettiva, per un totale di 503 CV.

Peso Potenza Rapporto peso/potenza Audi SQ8 e-tron 2.725 kg 503 CV 5,41 kg/CV

Cosa significa il peso a vuoto?

In questa nostra classifica, che non include i van trasporto persone derivati da veicoli commerciali, né i pick-up o le auto a produzione limitata, abbiamo preso in rassegna i modelli venduti in più Paesi europei.

Per la graduatoria ci siamo basati sul peso a vuoto EU (o massa a vuoto, "curb weight" o "kerb weight") che prevede il calcolo del peso dell'auto con tutti i liquidi a livello, il serbatoio carburante pieno al 90% e un guidatore di 75 kg.

Ricordiamo invece che una cosa diversa è la massa complessiva a pieno carico che per i titolari di patente B non può superare le 3,5 tonnellate. Questo significa che su una Escalade volessero salire 7 persone da 100 kg di peso l'una si rischierebbe di oltrepassare i 3.500 kg peso massimo e di poterla guidare solo con patente C, quella dei camion.

Un problema non da poco, come dimostra il fatto che Bentley starebbe lavorando per chiedere alla Commissione Europea di innalzare il limite continentale per le "patenti B" oltre i 3.500 kg di peso. Ve lo immaginate infatti quanto potrebbe pesare una Bentayga elettrica, visto che già oggi quella a benzina supera i 2.500 kg a vuoto? E una Escalade elettrica?