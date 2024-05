Negli Stati Uniti c'è chi elabora auto sportive per trasformarle in serie speciali riservate a pochi facoltosi clienti. L'ultima creazione di Specialty Vehicle Engineering è una Chevrolet Corvette C8 da 1.000 cavalli: si chiama Yenko/SC ed è alimentata da un motore V-8 LT2 da 6,2 litri con doppio turbocompressore e alcuni aggiornamenti di rilievo.

Ne verranno costruiti dieci esemplari, ma la richiesta sembra già così elevata che l'azienda ne sta mettendo in cantiere altri 50 per l'anno prossimo. E non si tratta di un'auto poco costosa. Prima di tutto i clienti devono acquistare per proprio conto una Corvette C8, che ha prezzi a partire da 90.100 euro con il motore 6.2 litri da 497 cavalli, e poi pagare a parte il pacchetto di elaborazione, che ha prezzi da 99.995 dollari (oltre 92 mila euro al cambio attuale).

Un super motore

Ciò che rende tanto speciale questa Corvette è il fatto che, oltre ai due turbocompressori da 58 millimetri raffreddati ad acqua, il V-8 della Yenko/SC ha ricevuto un albero a gomiti in acciaio forgiato, aste a fascio H forgiate, pistoni in alluminio forgiato e un albero a camme proprietario.

Un collettore di aspirazione è stato personalizzato e poi ci sono una testata ARP ad alta resistenza, testate cilindri ad alta portata con portaggio CNC, coperchi valvole personalizzati, un sistema di alimentazione potenziato. Un mix che fa salire a mille i CV. SVE ha anche aggiornato il cambio a doppia frizione a otto rapporti per gestire la potenza extra.

Corvette C8 Yenko/SC

Ampio spazio per la personalizzazione

All'interno, l'elaboratore ha ricamato il logo SYC sui poggiatesta e sui tappetini e si offre di lavorare sia sulla versione coupé che sulla cabrio. Oltre ai colori di fabbrica, SVE offre nove colori per le grafiche SYC e una decima opzione in fibra di carbonio.

Le pinze dei freni con marchio Yenko sono di serie in rosso, ma i clienti possono scegliere un colore opzionale, mentre SVE completa il gruppo motopropulsore aggiornato con esclusivi terminali di scarico in argento o nero. Sono inoltre disponibili tre modelli di cerchi sfalsati da 19 pollici anteriori e 20 pollici posteriori in varie finiture.