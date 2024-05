La famiglia della Dacia Sandero si aggiorna con il nuovo allestimento Journey, il più ricco e completo della gamma. Dedicato unicamente alla Streetway - la versione dalla vocazione prettamente urbana, lasciando alla Stepway il compito di richiamare il mondo dei crossover - si contraddistingue da una dotazione di serie particolarmente ricca.

Disponibile sia con motorizzazione benzina da 90 CV, con cambio automatico a 6 rapporti, sia con la bifuel benzina/GPL da 100 CV la Dacia Sandero Streetway Journey è già ordinabile con prezzi rispettivamente di 17.550 euro e 16.700 euro, vale a dire 1.000 euro in più rispetto alla Expression.

Dacia Sandero Streetway Journey, le dotazioni di serie

Di serie la Dacia Sandero Streetway Journey monta cerchi in lega da 16", climatizzatore automatico, sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, sistema keyless, antenna shark, supporto rimovibile per lo smartphone e molto altro. Per la carrozzeria si può scegliere tra 6 differenti tinte.

Dacia Sandero Streetway Journey, 3/4 anteriore Dacia Sandero Streetway Journey, 3/4 posteriore

La lista degli optional della Dacia Sandero top di gamma comprende Pack Techno (con freno di stazionamento elettrico, sedile conducente regolabile in altezza e bracciolo anteriore con vano portaoggetti) e il Media NAV con navigatore satellitare, Android Auto e Apple CarPlay via cavo, 2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni e mappa Europa Ovest.

Dacia Sandero Streetway Journey, i prezzi