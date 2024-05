Della nuova Alfa Romeo Junior si è parlato in lungo in largo, sia di stile, meccanica e motori sia della polemica relativa al suo nome originale: Milano. Ora però è arrivato il momento del primo bagno di folla per l'anteprima nazionale davanti al pubblico. Dove? Lo avete letto nel titolo: agli Electric Days 2024.

Disponibile sia ibrida, a trazione anteriore o integrale, sia 100% elettrica, l'Alfa Romeo Junior vi attende dal 7 al 9 giugno al laghetto dell'EUR.

La nuova piccola Alfa Romeo

La nuova Alfa Romeo Junior si può già ordinare in Italia in tutti gli allestimenti, con prezzi a partire da 29.900 euro per l'ibrida e 39.500 euro per l'elettrica.

Il nuovo B-SUV del Biscione in versione mild hybrid è mosso dal 1.2 mild hybrid da 136 CV, abbinato alla trazione anteriore o integrale, quest'ultima possibile grazie all'aggiunta di un secondo motore elettrico posizionato sull'asse posteriore.

Alfa Romeo Junior

In versione elettrica, invece, l'Alfa Romeo Junior è alimentata da un motore anteriore da 156 CV, abbinato a una batteria da 54 kWh in comune con altre auto del Gruppo Stellantis progettate sulla stessa piattaforma. Successivamente arriverà anche la più sportiva da 240 CV, con varie modifiche meccaniche.

Al fianco delle rivali all'Eur di Roma

Durante gli Electric Days 2024, l'evento sulla mobilità di oggi e di domani in programma a Roma al Laghetto dell'Eur dal 7 al 9 giugno, la nuova Alfa Romeo Junior non sarà l'unica novità presente del segmento dei SUV piccoli e compatti.

Tra le auto disponibili per i test drive e quelle dell'Expo Village - lungo viale America - ci saranno infatti anche numerose novità elettrificate ed elettriche come Honda HR-V, Hyundai Kona Electric, smart #1 e Volvo EX30.