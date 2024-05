A Roma l'8 e il 9 giugno si possono provare tante auto ibride ed elettriche. L'appuntamento è agli Electric Days, l'evento della mobilità di oggi e di domani in programma al Laghetto dell'Eur di Roma, nel cuore del quartiere nato per l'Esposizione Universale del 1942 situato nella parte sud della Capitale.

L'obiettivo di tutto questo è aiutarvi nella scelta della vostra prossima auto, una decisione che - lo sappiamo bene - va sempre presa con estrema cura, perché non tutte le tecnologie sono adatte a ogni tipo di utilizzo.

Come prenotare i test drive al Laghetto dell'Eur di Roma

Prima di analizzare la lista delle auto presenti, partiamo innanzitutto col dire come si prenotano i test drive agli Electric Days 2024. La procedura è molto semplice e la prima cosa da fare è accedere al sito web www.electricdays.it.

Fatto questo, il secondo passo è quello di premere sul grande pulsante "Prenota qui il tuo test drive", situato in basso sullo schermo dello smartphone (scorrendo) o in alto sullo schermo del PC.

Il terzo passo consiste, poi, nello scegliere il livello di elettrificazione a cui si è più interessati, tra ibrido full e ibrido plug-in o elettrico.

Infine, l'ultima cosa da fare è cliccare sul pulsante rosa "prenota il tuo test drive", oltre il quale si verrà reindirizzati a una pagina dedicata con il calendario e le date dell'evento da scegliere. Compilati i campi con i propri dati il gioco sarà fatto.

Come prenotare un test drive agli Electric Days 2024

Le auto ibride full agli Electric Days 2024

Dopo aver spiegato come prenotare i test drive agli Electric Days 2024, veniamo al dunque e iniziamo con la carrellata di auto presenti al Laghetto dell'Eur di Roma dal 7 al 9 giugno 2024.

Parlando di modelli ibridi full presenti all'evento, ovvero quelli non ricaricabili, all'edizione 2024 del primo evento italiano per toccare, capire e provare la mobilità che ci aspetta è attesa la Ford Kuga, recentemente rinnovata con un cospicuo restyling di metà carriera, due SUV Honda, ovvero la HR-V, il SUV compatto nato pochi anni fa, e la ZR-V, il crossover medio tra le ultime novità della Casa e la Renault Austral E-Tech Full Hybrid, il crossover francese con 4 ruote sterzanti.

Marca Modello Motorizzazione Ford Kuga 2.5 HEV Honda HR-V 1.5 HEV Advance eCVT Honda ZR-V 2.0 Advance eCVT Renault Austral E-Tech Full Hybrid

Ford Kuga restyling Honda HR-V Honda ZR-V Renault Austral

Le auto ibride plug-in agli Electric Days 2024

Passando ai modelli ibridi plug-in, all'edizione 2024 degli Electric Days si possono provare la BYD Seal U DM-i, la DR 6.0 e la Honda CR-V PHEV 2.0 Advance Tech eCVT, tra i SUV per famiglie più apprezzati nel nostro mercato, nonché vere campionesse di efficienza quando si sceglie di guidarle in modalità 100% elettrica.

Marca Modello Motorizzazione BYD Seal U DM-i Trazione anteriore o integrale DR 6.0 PHEV Honda CR-V PHEV 2.0 Advance Tech eCVT

BYD Seal U DM-i Honda CR-V DR 6.0

Le auto elettriche agli Electric Days 2024

Concludendo con le altre protagoniste degli Electric Days 2024, passiamo ora alle auto elettriche. All'edizione di quest'anno dell'evento del Laghetto dell'Eur sono infatti attesi numerosi nuovi modelli a zero emissioni, tra i più cliccati del momento.

Rigorosamente in ordine alfabetico, partiamo con Audi, il brand dei Quattro Anelli porta a Roma la Q4 e-tron e la Q8 e-tron, i due crossover a zero emissioni recentemente rinnovati nell'estetica e nei powetrain, ora più efficienti.

Audi Q4 e-tron Model Year 2024 Audi SQ8 e-tron

Dalla Germania voliamo in Cina, perché il secondo brand a essere presente per i test drive è BYD, che mette a disposizione di tutti i futuri clienti la nuova berlina elettrica Seal, che abbiamo avuto modo di provare nel nostro ultimo supertest di autonomia.

BYD Seal BYD Seal

Il terzo brand di auto elettriche a essere presente agli Electric Days 2024 è poi DR, che mette a disposizione di tutti gli appassionati la piccola DR 1.0, una delle più accessibili auto a batteria sul mercato, lunga soli 3,2 metri e con quattro posti.

La DR 1.0 agli Electric Days 2023 La DR 1.0 agli Electric Days 2023

Il quarto brand in ordine alfabetico a portare anche (ma non solo) un'auto a zero emissioni sul prato del parco dell'Eur è Ford, che mette a disposizione degli utenti per test drive una Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-e GT Ford Mustang Mach-e GT

Intorno al Laghetto dell'Eur quest'anno non mancano anche le auto Hyundai. Il produttore coreano, infatti, mette a disposizione degli utenti agli Electric Days 2024 una nuova Kona elettrica, una Ioniq 5 e una Ioniq 6, tutte con il taglio di batteria più capiente e - nel caso delle ultime due - anche a trazione integrale.

Hyundai Kona Electric N Line Hyundai Ioniq 5 Hyundai Ioniq 6

Tra le protagoniste dei test drive dell'edizione 2024 dell'evento non manca anche l'ultima auto a zero emissioni di Renault, ovvero l'attesissima Scenic E-Tech 100% electric, che si fa vedere in una delle prime volte in assoluto in Italia proprio nella cornice del quartiere expo di Roma.

Renault Scenic E-Tech Electric Renault Scenic E-Tech Electric

Ma non solo. A essere presenti tra le tanto auto messe a disposizione per i test drive ci sono poi la smart #1, recentemente protagonista di un nostro test dei consumi reali, e la nuovissima smart #3, ovvero la versione dalle linee più coupé con taratura delle sospensioni dedicata e molto altro.

smart #1 Pulse smart #3

Ovviamente in un appuntamento del genere non potevano non essere presenti anche le auto di Elon Musk. Tesla, infatti, partecipa all'evento mettendo a disposizione degli interessati una Model 3 Highland restyling e una Model Y. Per guidare una Tesla agli Electric Days 2024 iscriviti qui.

Tesla Model 3 Tesla Model Y

Direttamente dalla Svezia, poi, partecipa anche quest'anno Volvo, che mette a disposizione degli utenti ben tre auto, due EX30, una a trazione posteriore e una con due motori a trazione integrale, e una XC40, in quest'ultimo caso a trazione posteriore.

Volvo EX30 (2024) Volvo EX40

Infine, concludendo sempre la nostra rassegna alfabetica, anche Volkswagen partecipa agli Electric Days 2024 con una ID.3 Pro Performance restyling, messa a disposizione proprio come le Audi di cui abbiamo già parlato, dallo storico concessionario romano Autocentri Balduina.

Volkswagen ID.3 Pro S (2024) Volkswagen ID.3 restyling

Marca Modello Motorizzazione Audi Q4 e-tron 45 e-tron quattro Audi Q8 e-tron 55 e-tron quattro BYD Seal informazione disponibile in loco DR 1.0 EV Ford Mustang Mach-E GT Hyundai Kona EV, batteria da 65,4 kWh Hyundai Ioniq 5 4x4, batteria da 77,4 kWh Hyundai Ioniq 6 4x4, batteria da 77,4 kWh Renault Scenic E-Tech Electric smart #1 Brabus smart #3 Brabus smart #3 Premium Tesla Model 3 informazione disponibile in loco Tesla Model Y informazione disponibile in loco Volvo EX30 Single Motor Extended Range Volvo EX30 Twin Motor Performance Volvo EX40 Single Motor Extended Range Volkswagen ID.3 Pro Performance

Ricordiamo che tutti i test drive si svolgono sabato 8 giugno dalle ore 10:00 alle 20:00 e domenica 9 giugno dalle 10:00 alle 18:00.