Un'ammiraglia con forme da SUV e 7 posti: ecco la Mazda CX-80, lunga 4,99 metri e con motorizzazioni benzina plug-in o diesel mild hybrid, entrambe preordinabili da oggi con prezzi rispettivamente di 61.235 e 62.870 euro.

Listino che sale fino a sforare i 70.000 euro per le versioni top di gamma, passando per 4 differenti allestimenti. Eccoli nel dettaglio.

Mazda CX-80, gli allestimenti

Si parte con la Mazda CX-80 Exclusive Line, che di serie monta cerchi da 20", luci full LED, interni in tessuto nero, divanetto centrale abbattibile 60:40 e terza fila 50:50, sedili anteriori e volante riscaldabili, strumentazione digitale, head-up display, cruise control adattivo, sistema keyless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, monitor centrale da 12,3" e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Mazda CX-80, il 3/4 anteriore

Salendo si trova la Mazda CX-80 Homura: cerchi in lega da 20" con design dedicato, proiettori a matrice di LED, rivestimenti interni in pelle Nappa, sedili anteriori e volante a regolazione elettrica, sedili posteriori riscaldabili, riconoscimento facciale per regolazione sedili e volante.

Mazda CX-80, gli interni Mazda CX-80, i sedili posteriori

Il SUV 7 posti Mazda in allestimento Homura Plus aggiunge impianto audio Bose a 12 vie, telecamera a 360°, caricatore wireless per lo smartphone e luci di cortesia anteriori, posteriori e portiere.

L'allestimento Takumi prevede invece in aggiunta interni in pelle Nappa con inserti Chromo e legno e volante in pelle con cuciture a contrasto. Infine la più ricca Mazda CX-80 Takumi Plus offre la possibilità di avere 6 posti su 3 file (850 euro).

Mazda CX-80: motori, prezzi, allestimenti

Motorizzazione PHEV 327 CV Mild hybrid diesel 249 CV Mazda CX-80 Exclusive Line 61.235 euro 62.870 euro Mazda CX-80 Homura 67.435 euro 69.070 euro Mazda CX-80 Homura Plus 71.435 euro 72.820 euro Mazda CX-80 Takumi 68.485 euro 70.120 euro Mazda CX-80 Takumi Plus 72.485 euro 73.870 euro