Si avvicina sempre di più il debutto del restyling anche per la Volkswagen Golf R. La variante più potente seguirà nelle prossime settimane alla GTI, completando così la gamma aggiornata della compatta tedesca.

Già vista in alcune foto teaser ufficiali, la Golf R torna a mostrarsi in un video pubblicato da Volkswagen sulla propria pagina Instagram, mettendo in evidenza tutte le sue novità estetiche.

Body kit dedicato

Nel video si vedono sia la Golf R con carrozzeria hatchback sia la versione Variant, con quest'ultima che con, ogni probabilità, non arriverà in Italia. Gli aggiornamenti agli esterni comprendono delle prese d'aria ingrandite inserite all'interno di un paraurti ridisegnato e uno spoiler estremamente generoso.

I cerchi in lega hanno uno stile specifico, così come il diffusore coi classici quattro terminali di scarico (probabilmente firmati Akrapovic scegliendo determinati pacchetti aggiuntivi). I video non vengono mostrati, ma è probabile che a bordo troveremo i sedili a guscio, il volante sportivo e una serie di inserti unici in tutta la gamma della Golf.

Avrà (almeno) 333 CV

La Golf R sarà costruita sempre sulla piattaforma MQB Evo, seppur aggiornata dal punto di vista dell'assetto. Tra le chicche di questa versione dovrebbe esserci il Torque Splitter, il sistema capace di inviare fino al 100% della coppia su una singola ruota posteriore per facilitare i drift, oltre a migliorare l'inserimento in curva nelle modalità di guida più orientate alla performance.

Il 2.0 turbo benzina a 4 cilindri dovrebbe confermare gli attuali 333 CV e 420 Nm, scaricati a terra attraverso la trazione integrale e il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Non è da escludere, però, che Volkswagen ritocchi verso l'alto questi numeri per rendere la R la più potente tra le sportive del Gruppo in questo segmento, visto che già la nuova Audi S3 e la Cupra Formentor restyling hanno raggiunto proprio quota 333 CV.

In ogni caso, non dovremo attendere molto per il debutto, che potrebbe avvenire nel corso dell'estate.