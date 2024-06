Le auto elettriche prendono piede in buona parte d’Europa. Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania e i Paesi del Benelux sono tra le “locomotive” del Vecchio Continente in termini di immatricolazioni a zero emissioni, ma non tutti i mercati procedono allo stesso passo.

È il caso dell’Italia, dove costi d’acquisto elevati (rapportati a salari fermi da decenni), autonomia ridotta e scarsa diffusione delle colonnine non smuovono gli automobilisti. Ma la situazione è peggiore in altri Stati d’Europa, dove le vendite di auto elettriche rappresentano una parte davvero minima dell’immatricolato. Secondo la ricerca condotta da Vignettecroatia.com, ecco quali sono i Paesi che si stanno “elettrificando” più lentamente.

La “maglia nera” per auto elettriche

Lo studio prende in esame i dati del 2022 forniti da Eurostat e analizza i 10 Paesi col minor numero di vetture elettriche vendute in rapporto al parco auto circolante. Al primo posto di questa particolare classifica c’è la Bosnia & Herzogovina, dove su oltre 1 milione di auto in tutto il Paese sono state immatricolate solo 138 elettriche, per una quota sul totale dello 0,01%.

Non va molto meglio in Macedonia del Nord, in cui sono state vendute 190 auto a batteria nel 2022 sul totale di 483.482 vetture. I numeri migliori in valore assoluto sono quelli portati da Turchia, Polonia e Repubblica Ceca, anche se il rapporto sul totale resta piuttosto basso.

I ricercatori non indagano sulle cause, ma possiamo immaginare che tra le ragioni principali ci siano sempre i prezzi di listino impegnativi e (probabilmente) un'infrastruttura di ricarica carente.

Fuori graduatoria c'è l'Italia, con circa 220.000 full electric su 40 milioni di vetture, pari allo 0,55% (dati Unrae aggiornati al 31 dicembre 2023). Vedremo, comunque, se nei prossimi anni l'inevitabile abbassamento del prezzo medio di un'auto elettrica e gli interventi del Governo su infrastrutture (grazie ai fondi del Pnrr) e incentivi all'acquisto cambieranno le cose.

Intanto, questa è la classifica completa: