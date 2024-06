Lanzante torna con un'altra creazione 930 Turbo, stavolta battezzata TAG Championship. L'azienda sta costruendo solo tre esemplari di questa nuova Porsche, ognuno ha il compito di rappresentare una delle tre vittorie della McLaren in Formula 1 negli anni '80 e tutti saranno presentati al Goodwood Festival of Speed di quest'anno.

Incredibili e uniche

Queste tre Porsche incredibili saranno dotate del motore di Formula 1 TAG TTE P01 biturbo da 1,5 litri che Cosworth ha riprogettato, migliorando pistoni, valvole e camme e installando turbocompressori leggeri in titanio, certificati da McLaren. Ogni auto dispone anche di un nuovo airbox, di un sistema di raffreddamento migliorato e di un impianto di scarico aggiornato.

Porsche 911 TAG Championship by Lanzante

Il nuovo hardware e una nuova centralina ECU di Cosworth aumentano la potenza del motore a 633 cavalli e lo portano a 10.250 giri/min, più della precedente auto di Lanzante. La potenza viene convogliata alle ruote attraverso un cambio manuale a sei marce modificato della generazione 993 con rapporti personalizzati, che consente alla 911 di raggiungere i 300 km/h.

La potenza di arresto proviene da freni carboceramici potenziati con pinze a quattro pistoncini davanti e dietro, che si nascondono dietro i cerchi da 18 pollici in magnesio e carbonio avvolti da gomma Michelin Pilot Sport 4.

Una dieta ferrea

Oltre alla maggiore potenza, Lanzante ha ridotto il peso utilizzando la fibra di carbonio per il cofano, le portiere, i parafanghi, il tetto, i paraurti e lo splitter anteriore. Ora la bilancia segna 919 kg.

Porsche 911 TAG Championship by Lanzante

Lanzante ha anche smontato gli interni per risparmiare peso, eliminando gli specchietti e i finestrini elettrici. Tuttavia, non ha eliminato tutti i comfort desiderati: il costruttore ha installato un sistema di climatizzazione leggero. I passeggeri siedono su sedili Recaro con cinture a sei punti, mentre il guidatore può impugnare un volante in pelle scamosciata.

Non si parla di prezzo per la TAG Championship, anche se è lecito pensare che, con tutta la carrozzeria su misura e un motore insostituibile, non sarà a buon mercato.