Nata nel 1979 la Mercedes Classe G è un vero mito del fuoristrada, un modello capace di attraversare epoche senza mai tradire il proprio DNA. Sia dal punto di vista meccanico - telaio a longheroni era, telaio a longheroni è ancora oggi - che stilistico. A modificarsi, generazione dopo generazione, sono state tecnologia e dimensioni.

In 45 anni di carriera è cresciuta, senza mai esagerare, raggiungendo gli attuali 4,6 metri di lunghezza. Come un SUV medio, offrendo un buono spazio interno.

Mercedes Classe G 2024: le dimensioni

L'attuale generazione di Mercedes Classe G è lunga 4,6 metri (4.606 mm), larga 1,93 metri (1.931 mm), alta 2 metri (2.042 mm) e con passo - la distanza dal centro ruota anteriore a quello posteriore - di 2,89 metri (2.890 mm). Dimensioni che, come detto, la inseriscono nel segmento dei SUV medi come la GLC (più lunga di 11 cm). Ma non definite "SUV" la Mercedes Classe G. Attenzione poi alla ruota di scorta appollaiata sul portellone posteriore: rappresenta un dettaglio iconico per la Mercedes Classe G ma la "allunga" di 20 cm circa facendole raggiungere un totale di 4,82 metri.

Mercedes Classe G 2024, l'anteriore Mercedes Classe G 2024, il posteriore con la ruota di scorta

Mercedes Classe G 2024, abitabilità e bagagliaio

I fuoristrada non seguono le mode cedendo al fascino della carrozzeria da coupé. Le forme infatti seguono la funzione: far percepire tutto ciò che le circonda. Ci sono quindi superfici nette, fiancate verticali e tetto perfettamente parallelo al terreno. Verrebbe quindi da pensare a uno spazio interno per nulla sacrificato e da una parte è così, dall'altra il telaio a longheroni porta in dote un'altezza da terra fa si che l'espressione "salire" in auto assuma un significato letterale e, una volta bordo, ci si accorge di come i centimetri a disposizione delle gambe di chi siede dietro non siano poi così abbondanti.

Mercedes Classe G 2024, gli interni

In altezza invece anche un giocatore di basket professionista non avrebbe problemi. Chi siede al centro non deve combattere con il tunnel della trasmissione, né con strane bombature su seduta e schienale. Non mancano poi bocchette dell'aria e prese USB.

Il bagagliaio ha una capacità minima di 640 litri, peccato però che il portellone incernierato sul lato sinistro renda complesse le operazioni di carico e scarico se si è parcheggiati in spazi stretti. Il pavimento è decisamente alto da terra ma è molto regolare nelle forme e ben dotato, con ganci, anelli e presa da 12 Volt.

Mercedes Classe G 2024, il bagagliaio

A livello di motori il recente aggiornamento la Mercedes Classe G 2024 monta unicamente motorizzazioni elettrificate, sia benzina sia diesel. Fa eccezione il V8 di 4,4 litri e 585 litri della G63 AMG. La trazione naturalmente è integrale, con bloccaggio dei 3 differenziali. Ha debuttato da poco poi la più grande novità nei 45 anni di carriera della Classe G: la G580, versione 100% elettrica del fuoristrada tedesco con 587 CV e 1.000 Nm di coppia. In questo caso le dimensioni si riducono di una manciata di centimetri.

Versione Alimentazione Potenza Trasmissione G 450 d 3.0 6 cilindri diesel 367 CV Automatica 9 rapporti G 500 3.0 6 cilindri benzina 449 CV Automatica 9 rapporti G63 AMG 4.4 V8 benzina 585 CV Automatica 9 rapporti G 580 Elettrico 587 -

Mercedes Classe G 2024, le concorrenti con dimensioni simili

Premessa: non parleremo di SUV nel citare le concorrenti della Mercedes Classe G. Unica eccezione la Land Rover Defender, che con la nuova generazione ha rinunciato al telaio a longheroni ma rimane un'icona del fuoristrada. Per il resto le dimensioni non contano: le alternative alla Classe G infatti sono più o meno lunghe, la discriminante è l'essere fuoristrada duri e puri. Del gruppo fanno parte le americane Ford Bronco e Jeep Wrangler, le inglesi Ineos Fusilier (elettrica) e Grenadier, la giapponese Toyota Land Cruiser e la ICH-X K2.