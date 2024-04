Quello dei fuoristrada è da sempre un segmento di nicchia, riservato ad appassionati in cerca di avventure lontane dall'asfalto. Eppure resiste ancora, con modelli che di generazione in generazione si sono rinnovati in stile e tecnologia, rimanendo però fedeli al DNA da offroad.

I primi nomi che vengono in mente sono i soliti noti: Jeep Wrangler, Mercedes Classe G e Toyota Land Cruiser. Tutti con più di 40 anni sulle spalle, capaci di attraversare indenni decenni e mode. Evoluzioni e rivoluzioni, come quella dell'elettrico. Se infatti fino a qualche anno fa pensare a un fuoristrada a batterie era impensabile oggi inizia a essere realtà.

Vediamo quindi quali sono i fuoristrada con il pedegree rimasti a listino.

Ford Bronco

Dopo una pausa di 24 anni il Ford Bronco è tornato nella gamma dell'Ovale Blu in due varianti: la più civile Sport (basato sul pianale della Kuga) e la Bronco dura e pura basata - noblesse oblige - su un classico telaio a longheroni, un vero must per i fuoristrada doc. Lungo 4,81 metri non fa nulla per passare inosservato, con le sue forme squadrate e la classica ruota di scorta appollaiata al posteriore.

Ford Bronco

Oltre alla meccanica c'è di più, con tanta tecnologia per affrontare al meglio i terreni più impegnativi, come il sistema G.O.A.T. (Go Over Any Terrain) che tramite 7 differenti modalità di guida permette al Ford Bronco di adattarsi a ogni condizione. Il motore è il V6 turbo benzina di 2,7 litri da 334 CV e 563 Nm di coppia. I prezzi partono da 77.100 euro.

Land Rover Defender

Forse il fuoristrada che più ha fatto discutere negli ultimi anni. Pietra dello scandalo il l'abbandono del telaio a longheroni per passare a una meccanica più "civile". Non per questo però la Land Rover Defender si intimidisce nel mettere le ruote su percorsi sterrati. Anzi. Disponibile in 3 differenti lunghezze - 90, 110 e 130 - mantiene linee verticali, ideali per percepire al meglio gli ingombri - così come la ruota di scorta al posteriore.

Land Rover Defender 130

Il pianale, pur essendo da SUV, non si imbarazza nei passaggi più difficili e come ormai sempre avviene è supportato da sistemi elettronici che aiutano la Denfender a levarsi dagli impicci. A livello di motorizzazioni ci sono unità benzina e diesel, anche elettrificate, con potenza massima di 525 CV e prezzi a partire da 65.300 euro.

ICH-X K2

Una delle proposte più recenti appartiene all'universo DR e ha DNA cinese. L'ICH-X K2 infatti deriva da un modello orientale, non per questo però rinuncia ai longheroni e tutte quelle caratteristiche meccaniche proprie dei fuoristrada più duri e puri. Si tratta di uno dei modelli più piccoli disponibili - 4,64 metri di lunghezza - con design funzionale alla marcia in offroad.

ICH-X K2

Per quanto riguarda le motorizzazioni il K2 si affida a un classico diesel di 2 litri da 162 CV e 400 Nm di coppia, senza traccia di elettrificazione, abbinato a un cambio automatico 8 rapporti. C'è naturalmente la trazione integrale, chiamata a intervenire nelle situazioni più difficili, mentre di base si viaggia spinti dalle ruote posteriori. Il listino parte da 54.500 euro.

Ineos Fusilier

I fuoristrada possono essere anche elettrici? Qualcuno ci crede e tra questi c'è Ineos che nelle scorse settimane ha presentato il Fusilier, 4,89 metri mossi da un powertrain a batterie. Basato su un pianale a skateboard sviluppato da Magna sarà disponibile anche con un piccolo motore a benzina, utilizzato unicamente per muovere le ruote.

Ineos Fusilier

Non sono stati resi noti dati tecnici, sappiamo però che i test sono stati svolti lungo i tortuosi percorsi del Monte Schöckl (Austria), da sempre teatro dello sviluppo della Mercedes Classe G.

Ineos Grenadier

Lo stile riprende quello della vecchia Defender e come lei l'Ineos Grenadier si basa su un telaio a longheroni. Fuoristrada vecchia scuola con stile semplice, senza fronzoli, da arricchire con vari accessori come scalette, snorkel, protezioni e via dicendo. Nato per l'avventura grazie alla collaborazione con vari brand come Gruppo Carraro, Magna Steyr, Brembo, Frap e BMW.

Ineos Grenadier

Al contrario della Fusilier sotto il cofano non c'è traccia di elettrico. Sono infatti disponibili i 3.0 benzina o diesel (forniti da BMW) rispettivamente da 286 e 249 CV, abbinati al cambio automatico 8 rapporti. I prezzi partono da 85.190 euro.

Jeep Wrangler

Forse il fuoristrada per eccellenza. Nato come mezzo militare nel corso della Seconda Guerra Mondiale e per poi civilizzarsi, almeno nelle forme e nei contenuti, rimanendo sempre fedele agli immancabili longheroni. Jeep Wrangler fa rima con offroad e ha da sempre uno stile riconoscibilissimo, a partire dalle immancabili sette feritoie sulla mascherina.

Jeep Wrangler

Negli anni ha adottato sempre più tecnologia, sia per quanto riguarda la guida sia in abitacolo, guadagnando anche powertrain plug-in, attualmente unica scelta sul mercato italiano: un 2.0 turbo benzina abbinato a due elettrici, per un totale di 380 CV e prezzi a partire da 85.500 euro. Ha poi fatto capolino, solo in veste di concept, la versione Magneto, quella 100% elettrica. Pesa 2,6 tonnellate e ha soluzioni tecniche interessanti, come la presenza di un cambio manuale 6 marce. Prima o poi diventerà di serie? Probabile.

Mercedes Classe G

Un mito che si rinnova dal 1979, anno di presentazione della prima generazione. Come la Wrangler ha mantenuto sempre lo stesso aspetto, con dettagli ormai iconici come gli indicatori di direzione anteriori appollaiati sui passaruota. La Mercedes Classe G (dove la "G" sta per Gelandewagen, fuoristrada in tedesco) unisce i classici contenuti premium della Stella a capacità in offroad di assoluto valore, con dimensioni tutto sommato compatte: 4,6 metri di lunghezza.

Mercedes Classe G

Manco a dirlo poggia su un telaio a longheroni e sotto il cofano, con il recente restyling, ospita per la prima volta anche motori elettrificati e non rinuncia al V8 di 4 litri e 585 CV di potenza, riservato alla G63 AMG. Il listino della generazione uscente parte da 141.000 euro.

La grande novità è rappresentata però dalla G 580, la Classe G elettrica. La potenza raggiunge i 587 CV sviluppati da 4 motori, uno per ruota, alimentati da una batteria da 116 kWh. Accumulatore inserito nel telaio a longheroni. Cambiano le motorizzazioni, non il DNA.

Toyota Land Cruiser

Ultimo della lista, ma solo per l'ordine alfabetico. Si chiama Toyota Land Cruiser e rappresenta un'altra vera e propria icona del fuoristrada, nata nel 1951 - allora si chiamava BJ - in più di 70 anni ha fatto innamorare schiere di appassionati. Come gli altri modelli ha forme disegnate per essere il più efficienti possibile in fuoristrada e grazie alla ricca lista di optional può essere resa ancora più cattiva ed estrema.

Toyota Land Cruiser

Lunga 4,92 metri non rinuncia a interni comodi e tecnologici, così come al telaio a longheroni. Pur trattandosi si una Toyota, legata a doppio filo a motorizzazioni ibride, per ora è disponibile unicamente con un 2.8 diesel da 204 CV e 500 Nm di coppia. I prezzi della nuova generazione non sono ancora stati comunicati.