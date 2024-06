Come ormai è abitudine nel nostro mercato, nei casi in cui le piattaforme lo consentino, il lancio della versione full electric è seguito poco dopo da un modello termico o ibrido: non fa eccezione la nuova Citroen C3, che nella versione mild hybrid e in allestimento You unisce all’offerta di giugno anche un listino vantaggioso.

La nuova Citroen C3 ha un solo motore termico, il 1.2 PureTech da 100 CV presente in altri modelli Stellantis, e nell’allestimento di partenza ha un prezzo di 14.990 euro. Il finanziamento SymplyDrive permette di partire da 11.990 euro, grazie all’incentivo statale di 3.000 euro in caso di rottamazione, secondo le norme di legge.

A 3.000 euro ammonta anche l’anticipo da versare, seguito da 35 rate mensili da 49 euro ciascuna (TAN 5,75%, TAEG 8,17%), con una maxi rata finale di 9.385,78 euro.

In caso di restituzione o sostituzione, c’è il limite chilometrico da rispettare pari a 30.000 km, con un costo di 0,1 euro per km in caso di superamento.

Vantaggi

La C3 è un modello recentissimo, proposto con un listino piuttosto concorrenziale, ancora più basso con sconti e incentivi: grazie a questo, Citroen consente di versare una rata mensile bassissima.

Svantaggi

L’offerta è valida solo con rottamazione di un veicolo che rispetti i requisiti dell’Ecobonus e per un capitale finanziato massimo di 10.000 euro.

In sintesi