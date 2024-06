L'importante è farsi riconoscere, avere linee personali per non confondersi tra la folla. Senza però esagerare. Ecco i pensieri che guidano le matite dei designer auto e che hanno dato vita a modelli come Renault Rafale e Peugeot 408, SUV (o crossover) con linee da coupé con tanta voglia di distinguersi dalla massa.

Unite da dimensioni simili, tanto spazio e motorizzazioni elettrificate (la 408 punta anche su unità puramente termiche) le due francesi sono protagoniste della nostra nuova sfida a ruote ferme.

Esterni

Lunga 4,71 metri la Renault Rafale ha proporzioni che la fanno sembrare ben piantata a terra, senza per questo essere particolarmente "pesante", grazie alle linee da coupé a slanciarla, donandole al tempo stesso un'aerodinamica particolarmente vantaggiosa. Composta da spigoli vivi e linee nette la Rafale ha la giusta dose di cattiveria stilistica, con alcuni elementi ripresi in pieno dal family feeling Renault, come le luci anteriori a boomerang.

Renault Rafale Peugeot 408

La Peugeot 408 perde appena 2 cm rispetto alla Rafale, con lunghezza di 4,69 metri e linee aggressive, specialmente al frontale, caratterizzato dalle classiche luci a sviluppo orizzontali di Peugeot e proiettori particolarmente sottili. L'altezza è ben inferiore a quella della rivale Renault, 1,48 metri contro 1,61.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Renault Rafale 4,71 1,86 1,61 2,74 Peugeot 408 4,69 1,85 1,48 2,79

Interni

Semplicità e tecnologia: ecco riassunti in due parole gli interni della Renault Rafale, con la plancia dominata dalla strumentazione digitale da 12,3" e dal monitor centrale - sistemato in verticale - del sistema di infotainment, con diagonale di 12". Setup ormai classico per Renault, a utilizzare Android Automotive come software, per sfruttare i vari servizi Google integrati nativamente. La qualità generale è buona, con cura per materiali e assemblaggi.

Renault Rafale, gli interni

Scenografico il tetto panoramico in vetro Solarbay, in grado di opacizzarsi tramite un pulsante specifico sulla plafoniera, per proteggere gli occupanti dai raggi solari garantendo comunque sempre una luminosità interna ottimale.

Lo spazio non manca, chi siede dietro ha centimetri in abbondanza e tutto ciò che serve per godersi lunghi viaggi, dalle prese USB di tipo C alle bocchette dall'aria, passando per comode staffe nascoste nel bracciolo centrale, dove sistemare smartphone o tablet. Il pavimento è piatto e il divanetto ha un disegno regolare, così anche chi siede in mezzo non ha particolari problemi.

Il bagagliaio è decisamente generoso: da 627 a pià di 1.900 litri, con gli schienali posteriori che una volta ripiegati formano però uno scalino.

Anche la Peugeot 408 ha interni che si rifanno allo stile di altri modelli della Casa e fedeli all'impostazione i-cockpit: volante dal diametro ridotto, strumentazione (digitale da 10") rialzata e monitor centrale (anch'esso da 10") che racchiude tutti i comandi, climatizzatore compreso. Comodo e con il giusto effetto wow l'effetto tridimensionale della strumentazione. La qualità generale è decisamente di alto livello.

Peugeot 408, gli interni

I passeggeri in seconda fila stanno comodi e nonostante l'andamento da coupé non penalizza i più alti, anche al centro e non mancano prese di ricarica USB di tipo C e bocchette dell'aria. L'ambiente però, per via delle finestrature non particolarmente generose, può risultare opprimente.

Anche il vano di carico non costringe a sacrifici in termini di spazio, ma risulta meno capace rispetto a quello della Rafale andando da un minimo di 536 a un massimo di 1.611 litri, da 471 a 1.545 se si sceglie il powertrain plug-in.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min/max) Renault Rafale 12,3" 12" 627/1.900 litri Peugeot 408 10" 10" 536/1.611 litri

471/1.545 litri (PHEV)

Motori

La Renault Rafale si affida unicamente a powertrain elettrificati: il full hybrid da 200 CV o il plug-in da 300 CV, entrambi basati sul 1.2 turbo benzina. Nel primo caso la trazione è anteriore, mentre la PHEV monta un motore elettrico accoppiato all'asse posteriore per avere così la trazione integrale.

Renault Rafale Peugeot 408

La gamma motori della Peugeot 408 comprende anche un'unità puramente termica, vale a dire il 1.2 turbo benzina da 130 CV. L'elettrificazione parte con il 1.2 mild hybrid da 136 CV e continua con i due powertrain plug-in da 180 e 225 CV. La trazione è sempre e solamente anteriore.

Modello Benzina Mild hybrid Full hybrid Plug-in Renault Rafale n.d. n.d. 1.2 200 CV 1.2 300 CV Peugeot 408 1.2 130 CV 1.2 136 CV n.d. 1.6 180 CV

1.6 225 CV

Prezzi

I prezzi della Renault Rafale partono da 43.700 euro per la versione Techno da 200 CV, ancora sconosciuti quelli della plug-in da 300 CV. Di serie sono previsti cerchi in lega da 20", luci full LED, climatizzatore automatico bi-zona, monitor centrale da 12", strumentazione digitale da 12,3", cruise control adattivo, telecamera di parcheggio, sensori di parcheggio a 360°, bocchette posteriori, caricatore wireless per lo smartphone e sistema keyless.

La Peugeot 408 ha invece un listino a partire da 35.250 euro per la 1.2 turbo benzina, la mild hybrid attacca invece a 36.850. Per le plug-in il budget da mettere in conto è di 44.350 per la 180 CV e 48.550 per la 225 CV. Di serie ci sono cerchi in lega da 17", cristalli posteriori oscurati, sistema keyless, climatizzatore automatico bi-zona, monitor centrale da 10", strumentazione digitale da 10", cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, retrocamera e sensori posteriori di parcheggio.