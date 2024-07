Fiat torna a proporre offerte estive sulla propria gamma, e il modello sotto i riflettori è sicuramente l’ultima versione della Panda Hybrid, in promozione per tutto il mese di luglio.

L’offerta Estate Italiana Fiat riprende idee promozionali di qualche anno fa, con l’obiettivo di spostare i pagamenti nell’autunno: c’è quindi anticipo zero, e le prime due rate non si pagano.

Nel dettaglio, il prezzo di listino della Fiat Panda con il 1.0 mild-hybrid da 70 CV è di 15.900 euro, mentre il prezzo scontato di 11.950 euro, che è ancora più basso, 9.950 euro, con il finanziamento.

La promozione più vantaggiosa, quindi, si ottiene sommando 3.000 euro di incentivi statali, 950 euro di Bonus Tricolore Fiat in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, e 2.000 euro con finanziamento: la rottamazione, però, è applicabile solo per veicoli omologati fino ad Euro 2 e di proprietà del cliente da almeno un anno.

La formula di pagamento rateale di Stellantis non necessità di anticipo, e prevede 36 rate: le prime 2 rate da 0 euro e le successive 33 rate da 145 euro (TAN 8,75%, TAEG 12,64%).

C’è quindi la maxi rata finale è di 8.494 euro; il limite chilometrico da rispettare in caso di sostituzione o restituzione è di 15.000 km, con un costo di 0,1 euro per km extra. Tra i servizi aggiuntivi è incluso Identicar per 12 mesi al costo di 271 euro.

Vantaggi

L’offerta sulla Panda ibrida è sicuramente allettante: il modello avrà ancora una lunga vita, nonostante la presentazione della Grande Panda, e un ottimo mercato, e il prezzo è competitivo grazie allo sconto significativo e agli incentivi; in più Fiat toglie l’anticipo e il pagamento delle rate nei mesi estivi: si parte per la vacanza senza pagare, insomma.

Svantaggi

Attenzione ai valori di TAN e TAEG relativamente alti, spese di incasso mensili; per il massimo dell’offerta occorre un’auto da rottamare con condizioni specifiche, e l’adesione al finanziamento Stellantis.

In sintesi