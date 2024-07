State aspettando l'arrivo della nuova Audi A4? Bene, allora preparatevi ad assistere alla presentazione - prevista per il 16 luglio - della nuova Audi A5. Nessun errore di battitura: da tempo sappiamo infatti come in quel di Ingolstadt abbiano deciso di dedicare i numeri dispari per i modelli con motori termici, mentre i pari accompagneranno le elettriche dei quattro anelli.

Nulla di strano dunque se il 16 luglio ci troveremo davanti a un'Audi A5 station wagon, anticipata oggi da una prima foto ufficiale che ne mostra il posteriore. Modello che verrà affiancato anche da una berlina, mentre non sappiamo se rimarranno in gamma anche le carrozzerie coupé, cabrio e sportback.

Sportiva e premium

Di informazioni precise non ne sono state comunicate, sappiamo solo che la nuova Audi A5 "rappresenterà l'inizio della prossima generazione di motori a combustione, più efficienti grazie alla parziale elettrificazione".

Powertrain ibridi dunque, con moduli mild hybrid o plug-in per ridurre consumi ed emissioni, dando anche maggior spunto in accelerazione. Per creare anche varianti RS da "fuori di testa", per citare Marc Lichte, ex responsabile del design della Casa.

Audi A5 Avant, le foto spia

Una di molte

La nuova Audi A5 sarà solo una delle novità in arrivo da Ingolstadt entro la fine del 2025. Saranno in totale più di 20, con nuova A6 (100% elettrica) e Q5 previste nei prossimi mesi.

Un mix tra elettrico e termico in quanto, come dichiarato da Gernot Döllner, ceo Audi "Nei prossimi anni espanderemo la gamma di modelli elettrici, passo dopo passo. Allo stesso tempo rinnoveremo la nostra proposta di modelli con motori a combustione. Ciò ci darà una posiziona flessibile e robusta nella transizione verso l'elettrico".