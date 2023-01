Nel caso in cui vi foste persi la notizia ve la ripeto qui: dal 2026 Audi smetterà di sviluppare nuovi modelli con motore a combustione. È il futuro. Quello che vuole l'elettrico ovunque. Al di là dei giudizi personali. Prima di iniziare a recitare il de profundis per le Audi mosse da motori con cilindri e pistoni teniamo conto che ci sono ancora 3 anni di tempo prima dell'addio definitivo. E che in questo lasso di tempo ne potranno succedere di cose.

Cose "sconvolgenti". A dirlo non sono rumors o altro ma Marc Lichte, responsabile del desing Audi che, nel corso di un'intervista rilasciata a Top Gear Uk ha così definito le ultime Audi RS con motore endotermico. Ma cosa significa?

Ogni promessa è debito

“Vi assicuro che sia le versioni elettriche sia quelle a combustione saranno impressionanti. Specialmente l'ultima generazione di modelli RS con motori classici. Saranno beh, fuori di testa"

E poi basta. Le dichiarazioni di Lichte si fermano qui. Lasciandoci con un po' di amaro in bocca. C'è da dire però che qualche elemento in più arriva da quanto dichiarato qualche mese fa Stephan Reil, ex capo di Audi Sport e attuale numero uno del reparto ricerca e sviluppo.

"Dobbiamo percorrere la via dell'ibridizzazione e la prossima generazione di RS 6 Avant sarà ancora più ibrida di quella attuale. La strada verso il 100% elettrico è già segnata"

Prima dell'elettrico quindi ci sarà un ulteriore passo avanti nell'elettrificazione (l'attuale generazione di Audi RS 6 è mild hybrid) con batterie ben più grandi e la capacità di viaggiare spinta unicamente dal motore elettrico. Si, esattamente come avviene sulla nuova Mercedes C63 AMG.

Audi RS 6 Performance

La domanda ora è una: cosa ci sarà sotto il cofano? Rimarrà l'attuale V8 biturbo di 4 litri o il downsizing si impossesserà anche della cattivissima station di Ingolstadt? Chiaramente le speranze dei più risiedono nel mantenimento del V8. O se proprio downsizing dovrà essere il passaggio al glorioso 5 cilindri Audi. Per farlo cantare ancora una volta prima della pensione, unendo passato a futuro.

E non sarebbe la prima volta di un powertrain ibrido Audi basato proprio sul 5 cilindri: nel 1989 infatti venne presentata - come concept - la Audi Duo. Il 5 cilindri a muovere le ruote anteriori e un elettrico destinato a quelle posteriori.

Curiosità a parte, la definizione "fuori di testa" lascia presagire prestazioni mai toccate fino a ora. Considerando che l'attuale Audi RS 6 in versione Performance (630 CV e 850 Nm) ci mette 3,6" per passare da 0 a 100 chissà cosa accadrà con quella nuova. Quando arriverà? Si parla del 2025.

Intanto arriva l'elettrico

Se per l'ibrido plug-in quindi bisognerà attendere ancora 2 anni, per vedere un'Audi RS 6 elettrica l'attesa sarà più breve. Il suo arrivo infatti è previsto nel 2024, magari qualche mese dopo la presentazione della versione di serie dell'Audi A6 e-tron, basata (meccanicamente e stilisticamente) sulla concept vista nel 2021.

Audi A6 Avant e-tron concept Audi RS e-tron GT

Stando a quanto dichiarato da Lichte la RS 6 a batterie avrà uno stile ben diverso rispetto a quello della versione normale, con carreggiate ampiamente allargate, cerchi più grossi e carrozzeria con nuovi elementi. La potenza? I 646 CV della RS e-tron GT potrebbero essere superati in scioltezza per arrivare - qualcuno dice - a quota 800.