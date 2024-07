Toyota ha annunciato un aggiornamento per la più piccola sportiva della gamma, la GR86, che interessa sia il design che la meccanica. È stata presentata inoltre una versione speciale in edizione limitata a pochissimi esemplari e prenotazioni tramite una speciale lotteria.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sull'arrivo di questa rinnovata Toyota GR86 sul mercato europeo, con i prezzi che sono stati annunciati solo per il Giappone.

Come cambia fuori e sotto il cofano

Trattandosi di un aggiornamento, gli ingegneri hanno lavorato di fino per ottimizzare il comportamento dinamico della GR86 che, già al lancio, era piaciuta tantissimo al pubblico. Esteticamente cambia poco, con questo MY2025 che è dotato di nuove luci diurne a LED mentre a livello di sensoristica è stato aggiunto il sistema di avviso della pressione degli pneumatici.

Toyota Toyota GR86 (2025)

Le novità più succulente però si trovano sotto il cofano: gli ingegneri hanno modificato gli ammortizzatori e il servosterzo elettrico per affinare il comportamento in curva e renderla ancora più sincera, così come sono stati aggiornati il controllo della coppia e la sensibilità dell'acceleratore sulle versioni con cambio manuale. Per chi volesse una GR86 con il cambio automatico, Toyota ha ampliato la gamma di tolleranza del motore durante le scalate di marcia e ha allargato la banda di coppia per una maggiore disponibilità di potenza.

Disponibile anche in versione speciale Ridge Green

Toyota ha annunciato anche un nuovo allestimento in edizione limitata a 200 esemplari per il mercato giapponese e a 850 per quello americano: si chiama Ridge Green Limited Edition e si riconosce dalla verniciatura verde, dai cerchi da 18" color bronzo, dai freni Brembo e, sotto, dagli ammortizzatori Sachs. Anche gli interni sono particolari, con rivestimenti esclusivi in nero e marrone. Le consegne partiranno da ottobre 2024.

Toyota Toyota GR86 Ridge Green Limited

I prezzi

Toyota ha già aperto gli ordini della GR86 MY2025 con le prime consegne che partiranno dal 1° di agosto. Per la Ridge Green Limited invece le cose sono un po' più complicate: dato che si prevede che la domanda supererà la produzione, Toyota sta organizzando un sistema di lotteria. Gli appassionati interessati possono prenotarsi nelle concessionarie e poi sarà la Casa stessa a estrarre i vincitori così da non favorire nessuno in particolare.

Per quanto riguarda i prezzi sul mercato giapponese, la GR86 più economica costa qui 3.518.000 yen, l'equivalente di circa 20.400 euro. La Ridge Green Limited costa un po' di più, a partire da 22.610 euro al cambio attuale.