Il 2024 continua a essere un anno di novità in casa Mitsubishi. Dopo ASX e Colt, i due modelli basati rispettivamente su Renault Captur e Clio, la Casa giapponese ha annunciato che il 1° ottobre a Madrid presenterà la nuova Outlander PHEV.

Il SUV più grande del marchio è stato svelato parzialmente da un teaser, che ne anticipa le forme e il design.

Prime informazioni

La foto teaser lascia intravedere una grande calandra col classico stile a clessidra dei modelli più recenti del marchio. In Mitsubishi sottolineano che la silhouette si basa sul concetto giapponese “I-Fu-Do-Do”, che evoca autenticità e maestosità.

Venduto in oltre 200.000 unità dal 2013 – l’anno del lancio della prima generazione -, l’Outlander PHEV è stato pensato in modo specifico per l’Europa. Non ci sono indicazioni precise sulla potenza e sull’autonomia in elettrico, col brand che si limita a parlare di un doppio motore e della presenza della trazione integrale.

Le ibride plug-in di Mitsubishi

Ricordiamo che la generazione precedente della Outlander ibrida plug-in era equipaggiata con un 2.4 a benzina da 135 CV e due motori elettrici, uno anteriore da 82 CV e uno posteriore 95 CV, per un’autonomia in elettrico di circa 40 km garantita dalla batteria da 13,8 kWh.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Attualmente, l’unico SUV ibrido plug-in nella gamma Mitsubishi è l’Eclipse Cross, mosso da un powertrain da 187 CV complessivi. Anche in questo caso la batteria è da 13,8 kWh e l’autonomia dichiarata è superiore ai 50 km.

Con ogni probabilità, l’Outlander di nuova generazione sarà dotata di una nuova batteria, mentre la potenza totale del sistema potrebbe superare abbondantemente i 250 CV. Nel complesso, ci aspettiamo un “travaso” di tecnologie, frutto dell’alleanza con Renault e Nissan.