Aria di cambiamenti in casa Kia, più precisamente per la Sportage, il SUV più importante della gamma del Costruttore coreano. Lanciata nel 2021, l’attuale generazione sarà sottoposta a un restyling nei prossimi mesi, con novità di rilievo non solo dal punto di vista estetico, ma anche degli interni e dei motori.

Eccola in anteprima nel nostro render.

Evoluzione su base Sorento (e non solo)

Basata sulle foto spia dei prototipi della Kia degli scorsi mesi, la nostra ricostruzione grafica mette in evidenza soprattutto l’evoluzione stilistica della zona anteriore.

Motor1.com Nuova Kia Sportage (2024), il render di Motor1.com

È qui che si concentreranno le principali novità estetiche della Sportage, che con ogni probabilità adotterà uno stile più vicino a quanto visto già su Sorento, EV9 e K4, la berlina compatta in vendita (al momento) solo negli USA.

Gli attuali fari “spezzati” dovrebbero essere sostituiti da una grafica ancora più affilata, mentre al centro dovremmo trovare una calandra “Tiger Nose” ridisegnata e più sottile. Al netto di nuovi cerchi in lega e tinte della carrozzeria, non cambieranno le dimensioni.

Infatti, la Kia dovrebbe conservare i 4,52 m di lunghezza, gli 1,87 m di larghezza e gli 1,65 m d’altezza.

Le motorizzazioni

Data la forte parentela con la Hyundai Tucson, è probabile che la Sportage erediti buona parte dei motori presenti nella gamma della “cugina”, anch’essa rinnovata di recente con un restyling.

Il tre quarti posteriore dell'attuale Kia Sportage

Attualmente, la Tucson si può ordinare nelle versioni mild hybrid a benzina da 160 CV, full hybrid da 215 CV e ibrida plug-in da 253 CV, con quest’ultima che consente percorrenze superiori ai 60 km in modalità elettrica. Il listino comprende anche la 1.6 diesel mild hybrid da 136 CV.