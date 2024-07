La Kia EV9 GT sta arrivando. Esteticamente simile all'allestinento GT-Line già in commercio la versione più sportiva del grosso SUV elettrico coreano aggiungerà qualcosa alla carrozzeria, assieme a un carico decisamente importante di potenza.

A darci nuovi indizi su come sarà ci pensa un video che mostra un muletto - ben camuffato - durante alcuni test. Di seguito lo analizziamo nel dettaglio.

Le sottili differenze

Le pesanti coperture nere nascondono gran parte della carrozzeria, non riuscendo però a celare il disegno differente del paraurti anteriore, ancora più aggressivo rispetto a quello della GT-Line. Sarà diverso anche lo splitter interiore, per rendere ancora più aerodinamico l'aspetto di un SUV di grandi dimensioni come la Kia EV9 GT.

Nel video pubblicato dal canale coreano YouTube Healer TV mette in evidenza un aspetto differente anche al posteriore, cerchi con un nuovo disegno e impianto frenante potenziato.

I cambiamenti più importanti si troveranno però sotto pelle. Stando a quanto anticipato dalla Casa la Kia EV9 GT avrà sospensioni rinforzate e - soprattutto - una "potenza enorme", come dichiarato dal ceo nel corso delll'Investor Day 2024.

Questo significa che il super SUV elettrico 7 posti potrebbe essere ancora più potente rispetto alla EV6 GT, forte di 585 CV sviluppati da due motori elettrici, uno per asse. Stando ai primi dati ufficiali la EV9 GT passerà da 0 a 100 km/h in 4", vale a dire mezzo secondo in più rispetto alla EV6 GT. Considerando però la massa nettamente maggiore la cavalleria potrebbe superare quota 600.

Kia EV6 GT Kia EV6 GT, gli interni

Il debutto della versione più potente della Kia EV9 è previsto per il 2025, ma già entro fine anno potrebbe mostrarsi una concept, ad anticiparne lo stile.