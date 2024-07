Nuova piattaforma, nuove forme e nuovi nomi. A breve partirà una rivoluzione in casa Mercedes, che si prepara a entrare nella seconda fase della sua transizione all'elettrico. Una fase caratterizzata dall'architettura MMA, che sarà in grado di ospitare sì powertrain a batteria, ma anche con motore termico, mentre saranno abbandonate sia le forme "a goccia" dei modelli elettrici più recenti sia la nomenclatura "EQ".

Tra le Mercedes più importanti di questo nuovo capitolo del marchio ci sarà la futura GLA, un crossover (anche) elettrico che sfiderà la Tesla Model Y.

Elettrica su base CLA

Secondo quanto riportato da Automotive News, i lavori sulla GLA di nuova generazione inizieranno nell'ottobre 2025 nell'impianto di Rastatt, con le consegne che avverranno nella prima metà del 2026.

Mercedes GLA

Il modello è attualmente in fase di sviluppo con il nome in codice X174 ed è probabile che riprenderà buona parte della tecnologia impiegata sulla nuova CLA. Quest'ultima sarà il primo modello a mostrare le potenzialità della nuova piattaforma e sarà in vendita entro la fine del 2025.

Mercedes CLA Concept

Per avere un'idea delle sue potenzialità, ricordiamo che il concept presentato nel 2023 aveva una batteria da circa 90 kWh, capace di garantire circa 750 km di autonomia, e un motore elettrico da 238 CV. Inoltre, l'architettura da 800 Volt permette di ricaricare fino a 250 kW, con la possibilità di aggiungere 400 km in 15 minuti.

Oltre a una versione elettrica, la CLA sarà disponibile anche ibrida a benzina con motore 1.5 4 cilindri, la cui potenza non è stata ancora specificata.

Ci sarà anche una GLA diesel?

Sarà interessante capire se la nuova GLA manterrà anche i propulsori a gasolio.

A tal proposito, ricordiamo che la Mercedes è tra le vetture più vendute in Italia con questa alimentazione (più precisamente, è stato il quinto modello con alimentazione diesel più venduto tra gennaio e giugno 2024 con 5.318 esemplari contro i 3.960 dello stesso periodo 2023, secondo i dati UNRAE) ed è possibile che la Casa tenga conto di questi dati (e di quelli di altri Paesi) per decidere se confermare o meno tale opzione nel listino.

Di sicuro, gli investimenti del brand in motorizzazioni termiche non si sono fermati. Anzi, come rivelato di recente dall'amministratore delegato Ola Kallenius, la Casa sta spendendo "più di quanto previsto inizialmente" sull'aggiornamento e sullo sviluppo di motori sempre più efficienti.