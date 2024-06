Dopo aver ammesso che i suoi obiettivi di elettrificazione sono stati troppo ambiziosi, Mercedes sta ora investendo una grande quantità di denaro nei motori a combustione.

In un'intervista rilasciata alla rivista tedesca Wirtschaftswoche, l'amministratore delegato Ola Källenius ha dichiarato che la tecnologia dei motori a benzina e diesel "durerà fino al 2030". Per garantire che i motori termici soddisfino normative sempre più severe, sono necessari investimenti massicci.

Investimenti importanti nei motori a combustione

Solo quest'anno, la Stella a tre punte sta spendendo 14 miliardi di euro per la sua divisione autovetture. I fondi sono riservati alla "tecnologia di combustione ad alta tecnologia", ma anche all'elettrificazione e alla digitalizzazione. Sebbene il dirigente d'azienda svedese-tedesco non abbia specificato quanto Mercedes stia spendendo per i motori a combustione interna, ha ammesso che si tratta di "più denaro di quanto previsto in precedenza".

Källenius ha parlato della Classe S e dell'aggiornamento di metà ciclo dell'ammiraglia previsto per il 2026: "Abbiamo investito molto di più nell'aggiornamento del modello della nuova Classe S con motore a combustione di quanto spendiamo normalmente per un facelift". L'obiettivo di Mercedes è quello di avere i suoi propulsori convenzionali al "massimo livello tecnologico". Senza spendere grandi cifre per i motori a benzina e diesel, il marchio di lusso "bloccherebbe improvvisamente la sua attività con i motori a combustione nel 2027 o 2028".

Si riferiva alle normative Euro 7 e China 7 e al fatto che i motori devono essere aggiornati per funzionare in modo più pulito e rispettare le norme più severe sulle emissioni. L'obiettivo è che Mercedes modifichi tutti i "motori a combustione e le combinazioni di trasmissione rilevanti" per evitare di dover pagare multe salate. Källenius ha accennato al fatto che i futuri motori saranno in qualche misura elettrificati, quindi aspettatevi un numero ancora maggiore di ibridi nella gamma.

Mercedes sa di doversi adattare ora che la transizione verso i veicoli elettrici non sta andando come previsto. Tre anni fa ha dichiarato che le auto ibride plug-in e completamente elettriche avrebbero rappresentato circa il 50% delle vendite annuali entro il 2025. Tuttavia, è altamente improbabile che ciò accada. A un certo punto, l'azienda ha persino dichiarato che sarebbe diventata completamente elettrica entro il 2030 in alcuni Paesi "dove le condizioni di mercato lo consentono".

Dopo essere stata colpita in faccia dalla realtà, Mercedes non ha potuto far altro che riadattare i propri obiettivi. Ora vuole che le auto ibride ed elettriche rappresentino la metà delle consegne entro la fine del decennio. L'obiettivo finale di diventare neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2040 non è cambiato, secondo Källenius.

Källenius ha smentito le voci secondo cui l'azienda avrebbe cancellato lo sviluppo di una piattaforma per la prossima generazione di EQS: "Il progetto procede ad alta velocità". Inoltre, l'azienda non sta abbandonando i piani per le otto gigafabbriche promesse per la costruzione di batterie a sostegno delle sue ambizioni elettriche. Tuttavia, gli impianti saranno pronti "un po' più tardi" rispetto a quanto inizialmente previsto.

Dal momento che abbiamo menzionato l'EQS, all'inizio dell'anno è stato pubblicato un interessante rapporto su come Mercedes stesse testando la sua imponente auto elettrica con un motore a combustione ad autonomia estesa. La grande EV sarebbe stata dotata di un piccolo motore turbo da 1,0 litri a due cilindri montato nella parte anteriore. Tuttavia, le prove sono state presumibilmente interrotte.

Mercedes ha un accordo con Geely per lavorare insieme su motori ibridi che saranno montati anche sui modelli Volvo. Il gigante automobilistico cinese ha esperienza nel campo dei range-extender, compreso un accordo separato con Renault. La neonata divisione Horse è specializzata in motori a combustione, compresi quelli sviluppati come range extender.