Giappone, Nord America e Australia, ma niente Europa. Per il momento, la Toyota GR Corolla è un frutto proibito per il Vecchio Continente. Ed è un vero peccato, perché la hot hatch nipponica ha tutte le carte in regola per far divertire, a maggior ragione se si guarda alle novità per il Model Year 2025 presentato negli USA.

Ecco, quindi, come si è aggiornata la GR Corolla, dall'estetica alla meccanica.

Il 1.6 turbo è ancora più performante

Il cambiamento più importante riguarda la trasmissione. Oltre al cambio manuale a 6 rapporti, ora si può scegliere l'automatico a 8 rapporti montato anche su GR Supra e GR86. Tuttavia, a differenza delle unità montate su questi ultimi modelli, quello della Corolla ha ricevuto una taratura software unica, che si basa in modo ancora più preciso sugli input ricevuti dal pedale del freno e dall'acceleratore.

Toyota Toyota GR Corolla (2025)

Così, l'auto riesce a "capire" il momento ottimale per effettuare i cambi di marcia, anche nell'utilizzo più brioso in pista. Inoltre, la trasmissione è dotata di un radiatore dedicato per tenere a bada le temperature durante le sessioni di guida più intense.

Oltre al nuovo cambio, Toyota ha modificato anche il motore a tre cilindri turbo di 1,6 litri G16E-GTS. La potenza continua a essere di 304 CV, ma la coppia passa da 370 Nm a 400 Nm. Inoltre, i differenziali a slittamento limitato Torsen anteriori e posteriori sono di serie sulla Toyota Corolla più cattiva su tutti gli allestimenti.

Interventi funzionali

La GR Corolla mantiene le quattro modalità di guida Normale, Sport, Eco e Custom, con Toyota che ha messo a punto il cambio automatico appositamente per la modalità Sport.

Toyota ha anche modificato le sospensioni della vettura e ha rivisto i condotti dei freni, contribuendo a ridurre le turbolenze d'aria intorno agli pneumatici, a vantaggio della stabilità.

Il Model Year 2025 arriverà nelle concessionarie del Nord America quest'inverno negli allestimenti Core, Premium e Premium Plus, mentre la Circuit Edition è stata ritirata dal listino. La nuova versione Premium Plus è dotata di serie di tetto in fibra di carbonio, head-up display e nuove finiture per l'abitacolo.

Il cofano della Toyota GR Corolla

Il listino dovrebbe partire da 38.000 dollari (circa 35.000 euro). In ogni caso, si tratta di un prezzo da prendere con le pinze nel caso in cui decidiate di importare la vettura in Italia. In questo caso, infatti, dovreste aggiungere al prezzo finale anche i costi sostenuti dalle aziende d'importazione parallela, le spese di omologazione, i dazi e l'IVA.