AC Cars torna a far parlare di sé in grande stile. La Casa inglese autrice della leggendaria Cobra - resa poi ancora più celebre dall'elaborazione di Carrol Shelby - ha presentato la Cobra GT Coupé, il suo primo modello col tetto in 123 anni di storia.

Prodotta in soli 99 esemplari al prezzo di 383.000 euro (più le tasse), è equipaggiata con un V8 da urlo da oltre 800 CV.

Il tributo alla roadster

Nonostante la carrozzeria inedita (o quasi, visto che alla 24 Ore di Le Mans 1964 corse la AC A98, una vettura da corsa coupé), le forme della GT richiamano quelle dell’antenata sin dal primo sguardo.

Design ricco di curve e fiancate, lungo cofano e passaruota muscolosi restano le caratteristiche principali di quello che è, a tutti gli effetti, un modello senza tempo.

Non a caso anche le proporzioni sono le stesse della roadster. Secondo AC, il passo è di 2,57 m, la lunghezza di 4,23 m e la larghezza di 1,98 m. Un altro elemento importante è il bilanciamento dei pesi, che è al 50% su entrambi gli assi.

Questo elemento, unito al basso centro di gravità, al telaio sviluppato ad hoc e al peso (relativamente) contenuto di 1.450 kg, promette un’esperienza di guida piuttosto interessante a bordo della Cobra.

Più o meno estrema

Le prime consegne della GT Coupé inizieranno a fine 2025, coi clienti che potranno scegliere tra due versioni. Infatti, ci sarà il modello base con la potenza “limitata” a 456 CV, mentre la Clubsport Edition metterà a disposizione ben 810 CV con tanto di compressore volumetrico.

Accelerazione e velocità massima non sono state dichiarate, ma è probabile che – soprattutto nella variante più potente – siano paragonabili a quelle di una supercar moderna. In generale, le premesse sono piuttosto interessanti e non vediamo l’ora di vederla dal vivo.