L'AC Cobra è un must per chi adora le auto americane. Parliamo di una vera icona della sportività Made in USA degli anni '60 in un'epoca ricca di muscle car, le quali sono diventate delle leggende dell'automobilismo a stelle e strisce.

Non a caso, tanti di quei modelli sono tornati in vita con dei "remake" moderni, come la Ford Mustang e la Chevrolet Camaro. Lo stesso è avvenuto per la Cobra, che nel 2004 è rinata con la Ford Shelby Cobra Concept.

Telaio da GT

Presentato al North American International Auto Show di Detroit, il prototipo è un chiaro omaggio al modello originale lanciato sul mercato nel 1961. Creata dal team di Ford Advanced Product Creation in soli cinque mesi, la Shelby ha linee senza tempo che mischiano un look retro con forme moderne.

Ford Shelby Cobra Concept (2004)

Tuttavia, la Cobra moderna ha proporzioni più massicce e muscolose, pur riprendendo degli elementi caratteristici dell'antenata, come la grande calandra, le prese d'aria laterali e le piccole luci posteriori. Il suo telaio è basato su quello della Ford GT, il quale è stato modificato per adattarsi al posizionamento anteriore-centrale del motore del concept.

Sulla Shelby si ritrovano anche altre parti della GT, come le sospensioni e diversi componenti del telaio.

Via il V8, ecco il V10

A differenza del modello originale che era equipaggiato con un V8, sulla Shelby del 2004 troviamo un 6.4 V10 da 645 CV e 679 Nm di coppia. Secondo i dati dell'epoca, questo propulsore permette alla Cobra di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e di raggiungere i 333 km/h. Prestazioni da supercar moderna, insomma, per una vettura che, purtroppo, è rimasta solo un'incredibile one-off.

Il V10 della Ford Shelby Cobra Concept

Al contrario delle già citate Mustang e Camaro, infatti, la Shelby Cobra non è mai diventata un modello di serie, anche se è stata utilizzata durante le riprese del film XXX: State of the Union del 2005 con protagonista il rapper Ice Cube.