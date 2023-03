Il mito dell’AC Cobra torna a vivere. L’iconica roadster americana rinasce nel Regno Unito, con AC Cars che ha presentato la GT Roadster. Anticipata da un teaser lo scorso dicembre, ora per la sportiva è il momento delle prime foto ufficiali, mentre ad aprile scopriremo tutte le sue caratteristiche tecniche.

Qualcosa, comunque, è già trapelato, con la GT Roadster che manterrà intatto lo spirito americano affidandosi a un rombante V8.

Design vecchia scuola

Ad un primo sguardo, la GT Roadster sembra uscire direttamente dagli anni ’60. I passaruota bombati, i fari circolari e il look senza tempo sono un chiaro omaggio alle linee del primo modello che divenne uno status symbol negli USA di oltre mezzo secolo fa.

AC Cobra GT Roadser

AC Cars, comunque, ha aggiunto un tocco personale e moderno, con una fanaleria rigorosamente a LED, grandi pneumatici Michelin pensati per la pista, un impianto frenante generosissimo e una carrozzeria in fibra di carbonio.

Non ci sono foto specifiche dell’abitacolo, ma da quel che si può vedere anche gli interni sono stati modernizzati con una serie di display, senza però rendere troppo complessa la dotazione tecnologica.

Un V8 purissimo

Come detto, l’erede della Cobra sarà svelata nei dettagli tra qualche settimana, ma sappiamo già che sotto al cofano si trova un 5.0 V8 sovralimentato di origine Ford da 663 CV e 780 Nm di coppia senza alcun tipo di elettrificazione. L’incredibile potenza è trasferita solo alle ruote posteriore tramite una trasmissione manuale a 6 rapporti o un’automatica a 10 marce, a seconda della scelta del cliente.

AC Cobra GT Roadser

Grazie anche al peso complessivo di circa 1,5 tonnellate, la GT Roadster brucia lo 0-100 km/h in 3,4 secondi e può sfiorare i 280 km/h di velocità massima. Omologata anche per la strada, l’AC si può già ordinare per circa 300.000 euro.