Manca sempre meno al debutto della Lamborghini Temerario. L'attesa per l'erede della Huracan - che sarà svelata il 16 agosto nella cornice glamour della Monterey Car Week, in California - è ovviamente altissima tra tutti gli appassionati.

Sulla nuova "Lambo" sappiamo già diverse cose, soprattutto sul motore. Sulle sue linee, invece, c'è qualche dubbio in più, anche se il designer Lamborghini Mitja Borkert ce ne dà un'idea in un nuovo video teaser.

Come ti disegno una Lamborghini

Nel breve video pubblicato sul suo profilo LinkedIn, il "padre" della Temerario disegna la silhouette della sua nuova creatura. Le linee sono quelle a cui ci ha abituato Lamborghini negli ultimi anni, ossia tese ma equilibrate al tempo stesso, con l'inconfondibile configurazione a motore centrale.

Unendo questo teaser a quanto già visto negli scorsi mesi con foto e video spia, il risultato che ci immaginiamo è molto simile a quello del nostro render. La Temerario dovrebbe contraddistinguersi anche per i diversi elementi esagonali presenti sulla carrozzeria, oltre alla particolare forma dei fari anteriori e posteriori.

Lamborghini Temerario, il render di Motor1.com

Anche se non ci sono ancora immagini degli interni, è plausibile aspettarsi un design in linea con quello della Revuelto, con una strumentazione completamente digitale, un display centrale per l'infotainment e un numero adeguato di comandi fisici, per garantire che l'attenzione del guidatore rimanga sempre sulla strada.

Il nuovo powertrain

Addio V10, benvenuto V8. A spingere la Temerario ci sarà un nuovo 4.0 V8 biturbo, che Lamborghini ha già presentato in tutti i suoi dettagli.

Il motore termico sarà affiancato da tre motori elettrici, per un totale di 900 CV e 730 Nm di coppia. La trazione sarà integrale, gestita da un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti, e offrirà la possibilità di guidare in modalità completamente elettrica.

In sostanza, il funzionamento da ibrida plug-in sarà simile a quello della Revuelto, con l'elettronica che privilegerà l'esperienza di guida e la sportività, mettendo in secondo piano l'attenzione all'efficienza complessiva.