La Honda NSX di seconda generazione

Mentre la velocità in rettilineo della nuova Honda non sarà un problema, la maneggevolezza e la resistenza in pista rimangono un punto interrogativo anche per le supercar elettriche più costose oggi sul mercato.

La Honda NSX di prima generazione

Inoltre, c'è il problema del suono. Il V6 della NSX di seconda generazione non accende esattamente l'anima, ma ha un suono molto più accattivante del fruscio di alcuni motori elettrici. Non ci resta che aspettare il 2027 per scoprire cosa ha in serbo Honda.