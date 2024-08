Rinnovata con un recente restyling, la Ford Puma è cambiata non solo nell’estetica, ma anche negli interni. Il crossover americano (tra i più venduti nel segmento B) punta ancora più forte sulla tecnologia di bordo e sulla praticità.

Il bagagliaio, infatti, resta uno dei punti forti della Puma. Scopriamo tutte le novità.

Ford Puma, la plancia

L’abitacolo è stato aggiornato in vari elementi. Di sicuro, le novità di maggior rilievo sono i due schermi della strumentazione, col quadro da 12,8” di fronte al guidatore e il display dell’infotainment da 12” con sistema SYNC4 connesso al cloud, controllo vocale tramite Alexa Built-In e Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Dalla parte del passeggero sono presenti nuove modanature, mentre il volante ha una forma rinnovata e più moderna. In tema di rivestimenti, troviamo la pelle sintetica Sensico, abbinabile al tessuto in microfibra dei sedili.

Davanti alla leva del cambio c’è una piastra per la ricarica a induzione dello smartphone, mentre nel tunnel centrale si trovano due portabicchieri. E le tasche delle portiere sono piuttosto grandi.

Ford Puma, finiture e materiali

Come detto, tra le novità della Puma c’è proprio il rivestimento in pelle SensiCo. Per il resto, i pannelli delle portiere presentano dei materiali morbidi nella parte superiore e ruvidi nella zona inferiore meno visibile. Le cuciture rosse degli allestimenti più ricchi della Ford aggiungono un tocco di sportività e di ricercatezza.

Elegante la cornice dell’infotainment, col piano black che migliora il senso di qualità percepita nel suo complesso.

Ford Puma, lo spazio

Le dimensioni compatte portano a compiere qualche compromesso per l’abitabilità posteriore. Chi è alto più di 1,90 m sta stretto, con lo spazio per le ginocchia e la testa che è appena sufficiente. Stesso discorso se ci si sposta al centro della seduta, anche se si può compiere qualche sacrificio per i tratti brevi.

Ford Puma restyling, il Megabox

Spazioso il bagagliaio, tra i più ampi della categoria. La Puma ha una capacità minima di 456 litri, che può raggiungere i 1.216 litri abbattendo la fila posteriore. La vera chicca è il Megabox, un vano aggiuntivo di 80 litri nel doppio fondo che può essere usato per caricare oggetti alti fino a 1,15 m o per sciacquare animali o attrezzi, dato che è presente un tappo di scolo.

Non mancano ganci e una presa da 12 V per completare la dotazione del bagagliaio.