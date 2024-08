La prima Ford Puma elettrica si avvicina. Entro fine 2024, la Casa americana lancerà in Europa la versione a batteria del suo fortunato crossover, tra i più venduti (in alimentazione mild hybrid) nel Vecchio Continente.

Si tratta di un modello estremamente importante per il marchio, che andrà a inserirsi in un categoria piuttosto competitiva e affollata e che vede rivali come Jeep Avenger, smart #1 e Volvo EX30. Nell'attesa di vederla dal vivo, ecco come potrebbe essere.

Lo stile

La nostra ricostruzione grafica prende spunto dalle foto spia raccolte negli scorsi mesi. Basata sulla piattaforma Gen-E, le linee del crossover Ford non cambieranno più di tanto rispetto al modello con motore termico, anche se ci saranno alcune novità estetiche che renderanno immediatamente riconoscibile la versione elettrico.

Motor1.com Ford Puma EV, il render di Motor1.com

Prima di tutto, il frontale avrà una griglia "piena", tipica delle auto a batteria, per migliorare il più possibile l'aerodinamica. Non è da escludere anche la presenza di una grafica specifica per i fari anteriori e posteriori, mentre i paraurti saranno rimodellati per gestire in modo diverso i flussi d'aria e il raffreddamento dei freni e della batteria situata nel pianale.

Ci saranno anche dei nuovi cerchi in lega, mentre a bordo potremmo trovare una strumentazione specifica. A tal proposito, ricordiamo che l'attuale Puma adotta un quadro strumenti da 12,8" e un display dell'infotainment da 12".

Le prime informazioni sui motori

Ford non ha ancora rivelato dettagli sul sistema di propulsione o sulle prestazioni della Puma elettrica. Tuttavia, secondo i primi rumors, il crossover potrebbe essere equipaggiato con la stessa unità da 136 CV già utilizzata sull'asse anteriore di E-Transit Courier.

Le versioni più potenti, invece, potrebbero utilizzare un motore da 215 CV e una configurazione con doppio motore da oltre 265 CV, questi ultimi impiegati su E-Transit Custom ed E-Transit.

Ford Puma elettrica, le foto spia

La batteria potrebbe essere da 50 o 60 kWh, mentre l'autonomia potrebbe essere di circa 400-450 km, in linea con la media del segmento.

La Casa americana ha confermato che la Ford Puma elettrica supporterà la ricarica in corrente continua fino a 100 kW. E il prezzo? Considerando il listino della versione con motore termico, l’elettrica dovrebbe posizionarsi leggermente più in alto, probabilmente tra i 38.000 e i 40.000 euro.