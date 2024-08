Per la prima volta da quando è nata Polestar cambia CEO. Thomas Ingenlath, che ha sostenuto il marchio nel suo primo capitolo di storia, si è dimesso e dal primo ottobre il suo ruolo sarà ricoperto da Michael Lohscheller, che in precedenza è stato CEO di Opel, VinFast e Nikola.

"Con l'eredità scandinava, la passione e le prestazioni, Polestar stabilirà nuovi standard per la futura mobilità individuale - ha detto Winfried Vahland, il nuovo presidente di Polestar -. Geely rimane profondamente impegnata nel successo di Polestar e con Michael al timone, supportato da un team di leadership dinamico, siamo ben posizionati per innovazione e crescita continue".

Un'ambizione globale

Il principale compito di Lohscheller sarà quindi quello di espandere la presenza di Polestar a livello globale e posizionare il marchio in maniera salda nel mercato dei veicoli elettrici premium.

"Polestar si è già affermata come uno dei marchi più desiderabili e innovativi nel settore dei veicoli elettrici e non vedo l'ora di lavorare con il talentuoso team per costruire su questa solida base e accelerare il nostro sviluppo", ha detto Michael Lohscheller.

Winfried Vahland ha quindi ringraziato Thomas Ingenlath per aver ricoperto un "ruolo determinante nel plasmare Polestar nel marchio innovativo e lungimirante che è oggi" e Ingenlath ha tenuto a commentare così: "Polestar è l'unico vero marchio premium elettrico globale, abbiamo appena lanciato Polestar 3 e 4, stiamo producendo in due continenti: grazie a tutti coloro che hanno contribuito finora a questo viaggio, è stata un'esperienza di vita costruire questo marchio con tutti voi. Auguro a Michael e al team il meglio per il prossimo capitolo di Polestar".