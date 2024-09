La Nissan Patrol ha salutato l'Europa tanto tempo fa, ma nel resto del mondo il fuoristrada di punta della Casa nipponica ha continuato a vivere. L'attuale generazione è rimasta in listino per 14 anni con modifiche minime ed è ora pronta al pensionamento.

All'orizzonte, infatti, c'è il nuovo modello, che sarà venduto in Medio Oriente esclusivamente con potenti motori a benzina non elettrificati.

Sei cilindri per tutti i gusti

Partendo proprio dai motori, la nuova Patrol abbandona il V8 del modello precedente e introduce nella gamma due nuovi propulsori V6.

La versione entry level è dotata di un 3.8 aspirato da 316 CV e 386 Nm, mentre quella più potente presenta un 3.5 biturbo da 425 CV e 700 Nm di coppia.

Entrambe le versioni sono abbinate a un cambio automatico a nove rapporti ed entrambe presentano le quattro ruote motrici permanenti.

Un SUV con tutti i comfort

La nuova Patrol ha un aspetto decisamente più da SUV che da fuoristrada duro e puro. Caratterizzata da linee squadrate e spezzate, la Nissan si fa sicuramente notare per la grande calandra e per i fari LED sdoppiati, ma anche per il tetto a contrasto di colore nero che rende più dinamiche le linee nel complesso.

Nissan Nissan Patrol, gli interni

La Nissan è dotata di sospensioni pneumatiche adattive e offre sei modalità di guida – standard, sabbia, roccia, fango/solco, eco e sport. Gli interni, progettati con attenzione ai dettagli, includono sedili in pelle trapuntata e un sistema di infotainment avanzato con un display Monolith da 28,6". Il comfort a bordo è arricchito dal sistema audio Klipsch Premium con 12 altoparlanti e da un'illuminazione ambientale personalizzabile con 64 tonalità.

Tra le novità spicca anche il sistema NissanConnect 2.0 con Google Built-In. Inoltre, c'è il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, con funzioni di guida autonoma.

La Patrol sarà venduta negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in altri Paesi che fanno parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) a partire dal 1° novembre. Il prezzo deve ancora essere annunciato.