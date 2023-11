Quella che vedete in queste foto è la nuova Toyota Land Cruiser, anche se probabilmente non lo sembra. Si tratta infatti della versione del celebre fuoristrada dedicata agli aiuti umanitari, nome in codice GDJ76.

Viene prodotta a Gibilterra da Toyota Gibraltar Stockholdings, un'azienda che modifica, vende e distribuisce gli speciali veicoli della casa esclusivamente a organizzazioni umanitarie come quelle citate.

Tutta nuova, anche se non sembra

Il nuovo Land Cruiser GDJ76 è tutto nuovo e va ad affiancare il precedente HZJ76. Se le linee vi sembrano già viste è perché la carrozzeria e il telaio di questo particolare progetto sono stati ereditati direttamente dalle versioni "civili" dedicate al mercato australiano e giapponese, seppur rinunciando a molti comfort come i fari LED con abbaglianti automatici, il quadro strumenti digitale e l'infotainment con display touchscreen.

Nonostante la mancanza di elettronica, però, il nuovo fuoristrada dedicato agli aiuti umanitari è comunque dotato del controllo attivo della trazione (o A-TRAC) e dei mozzi a bloccaggio manuale, nonché di snorkel nero per permettere agli autisti di guadare specchi d'acqua anche molto profondi.

Il Toyota Land Cruiser per le Nazioni Unite

Quasi indistruttibile

Il motore del nuovo GDJ76 allestito da Toyota Gibraltar Stockholdings è, naturalmente, il nuovo 1GD-FTV, cioè il quattro cilindri diesel da 2,8 litri abbinato in questo caso a un cambio automatico a sei rapporti.

Secondo l'azienda, la nuova combinazione permette un risparmio di carburante del 30% rispetto al precedente 6 cilindri 1HZ, con una potenza aumentata da 129 a 204 CV ed emissioni diminuite del 30%: ciò consente al GDJ76 di soddisfare lo standard antinquinamento Euro 4, necessario per operare in alcuni dei Paesi in cui presterà servizio.

È importante notare che il nuovo modello non è ancora un sostituto del vecchio. I due continueranno a essere prodotti in parallelo per almeno un anno e i clienti di TGS potranno ancora ordinare l'HZJ76, nonostante i significativi miglioramenti del GDJ76.

Il Toyota Land Cruiser per le Nazioni Unite

Ci sono dei "ma"

Come accade spesso, un nuovo progetto porta dei vantaggi e degli svantaggi. In questo caso, un portavoce della società che si occupa di modificare i fuoristrada ha fatto notare che lo spazio all'interno del vano motore è stato diminuito in modo significativo.

Questo significa che l'azienda presto dovrà trovare una soluzione ingegneristica differente per alcune delle richieste delle organizzazioni umanitarie, come la presenza di batterie doppie, alternatori più grandi e sistemi che funzionino con l'energia del motore, come i frigoriferi (per il trasporto dei vaccini).

Le prime consegne inizieranno a marzo e, in base a quanto dichiarato da Toyota stessa, le Nazioni Unite sono tra i primi clienti con un consistente ordine.

Foto: Toyota Gibraltar Stockholdings, Cole Pennington Per Motor1