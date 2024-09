La Ford Capri è tornata in una forma molto diversa da come ce la ricordavamo. Abbandonato il look da coupé del modello originale degli anni ’60, la nuova Capri è un filante SUV coupé "imparentato" con la Volkswagen ID.5.

Infatti, la piattaforma è la MEB, la stessa che dà vita ai SUV a batteria di Wolfsburg e alla Ford Explorer. Le differenze con le "cugine" tedesche, però, sono evidenti e riguardano anche gli interni. Saliamo a bordo della Capri, quindi, per scoprire ogni dettaglio

Ford Capri, la plancia

Guardando gli interni della Capri, la sensazione è quella di trovarsi di fronte a una vettura altamente digitalizzata. La plancia ha un design minimalista, con le bocchette dell’aria condizionata perfettamente integrate nelle forme del cruscotto.

Ford Ford Capri, la plancia

Oltre al piccolo schermo del quadro strumenti da 5" di fronte al guidatore, c’è il display del sistema d’infotainment da 14,6" a sviluppo verticale e inclinabile fino a 30°. Questo è di fatto il centro di comando della Ford, dato che permette di gestire ogni aspetto dell’auto, dal riscaldamento dei sedili alle funzioni di massaggio, fino alla connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Tra l’altro, il display può essere spostato indietro di alcuni centimetri per svelare un vano nascosto chiamato "MyPrivate Locker" che permette di stivare alcuni piccoli oggetti preziosi. Sotto al bracciolo centrale, invece, c’è la MegaConsole, uno spazio da 17 litri che può contenere anche un laptop da 15".

Di base, l’impianto audio è dotato di sette altoparlanti (tra cui una soundbar), ma le versioni top di gamma Premium hanno un sistema B&O a 10 altoparlanti con tanto di subwoofer.

Ford Capri, finiture e materiali

L’abitacolo della Ford trasmette sensazioni positive anche in termini di rivestimenti. Già i modelli base sono dotati di sedili in pelle Sensico in tonalità Black Onyx, mentre la plancia presenta materiali morbidi con colori a contrasto.

Ford Ford Capri, la MegaConsole

Originale la forma del volante, con la corona tagliata sia nella parte superiore che in quella inferiore, mentre le modanature in piano black e in alluminio spazzolato aggiungono un tocco di ricercatezza.

Ford Capri, la spaziosità

Di sicuro, lo spazio non manca a bordo della Capri. Nonostante il tetto spiovente nella parte posteriore, anche i passeggeri più alti e robusti stanno comodi e hanno a disposizione un discreto spazio per le gambe.

Ford Ford Capri, il bagagliaio

Il portellone ad apertura elettrica può essere azionato con un movimento del piede grazie a un sensore sotto al paraurti posteriore e dà accesso a un vano da 572 litri di capacità minima. Numeri oltre la media della categoria, che possono diventare ancora più interessanti abbattendo la fila posteriore di sedili, salendo così a 1.510 litri.